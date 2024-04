Nase gebrochen: Streit führt zu Schlägerei in Neusäß

Ein Mann gerät in Neusäß mit mehreren Jugendlichen in Streit. Beide Seiten verteilen Schläge, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Am Montagabend gegen 20.50 Uhr gerieten ein 41-jähriger Mann und mehrere Jugendliche an der Lohwaldstraße in Neusäß aneinander. Der 41-Jährige schlug zuerst einem 18-Jährigen ins Gesicht, sodass dessen Brille kaputtging. Dann schlug er einen 16-jährigen Jugendlichen gegen den Hals und trat mit seinem Fuß in dessen rechte Kniekehle. Einer der jungen Männer holte zum Gegenschlag aus, traf den 41-Jährigen im Gesicht und brach ihm laut Polizei die Nase. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)