Begnadete Musiker von Naturally 7 begeistern in Neusäß mit ihrem A-cappella-Gesang

Plus Für Ihre Auftritte werden Naturally 7 vielerorts gefeiert. Auch das Publikum in der Neusässer Stadthalle war begeistert - und bisweilen ungläubig.

Das ging ja flott. Kaum hatte die siebenköpfige amerikanische A-cappella-Band Naturally 7 die ersten Takte angestimmt, war schon Stimmung in der nahezu ausverkauften Stadthalle Neusäß. Auf der Bühne standen Musiker, die von Beginn an Gas gaben. Und das ganz ohne Instrumente.