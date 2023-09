Neue Ausstellung im Rathausfoyer mit Jeanette Scheidle

Die Stadtberger Künstlerin zeigt bis Ende Oktober eine Auswahl ihrer Werke. Es geht darum, die Wirklichkeit zu erfassen.

Die in Stadtbergen bei Augsburg lebende Künstlerin Jeannette Scheidle setzt sich in ihrem Werk seit jeher auf vielfältige Art und Weise mit unterschiedlichen Drucktechniken auseinander. In ihrer aktuellen Ausstellung "Sichtweisen – Schichtweise" in der Galerie im Rathaus Neusäß präsentiert sie auf Einladung des Kunstkreises Neusäß eine Auswahl an Farbholzschnitten, die ihre künstlerische Perfektion in dieser Drucktechnik belegen. Durch eine Gegenüberstellung von Farbholzschnitt sowie Fotografie in einem Teil der ausgewählten Arbeiten, erhöht die Künstlerin die Aussagekraft, indem sie spielerisch beide Techniken kombiniert. Dadurch entsteht ein vielschichtiger Dialog im Bild, der die verschiedenen Sichtweisen nach und nach schichtweise zum Ausdruck bringt.

"Mit meinen Arbeiten möchte ich die Wirklichkeit anders erfassen", erklärt Jeannette Scheidle ihr künstlerisches Schaffen. Durch sensibles und genaues Beobachten und Verfremden erzielt sie dabei eine neue Wirklichkeit hinter der Realität, indem sie unbearbeitete Fotografien mit Formen, Strukturen, Farbflächen und Texturen in eine neue Beziehung bringt.

Die Ausstellung ist bis Ende Oktober zu sehen

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 13. September, um 19.30 Uhr feierlich eröffnet. Sie ist bis 31. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Eine Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin Jeannette Scheidle findet am Mittwoch, 11. Oktober, von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Neusäß statt. (AZ)

