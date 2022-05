Neusäß

18:30 Uhr

Neue E-Ladestationen in Neusäß: Suche kommt nur schleppend voran

In Neusäß gibt es bisher nicht viele Ladestationen für E-Autos.

Plus Bisher gibt es nur wenige Lademöglichkeiten für Elektroautos in Neusäß. Denkbar wäre eine neue Ladesäule am Haus der Musik. Aber dazu sind noch etliche Fragen ungeklärt.

Von Angela David

Vor wenigen Monaten hat ein Vertreter der LEW als größter Anbieter im Landkreis mit 34 Ladestationen angeregt, besonders an der Daimlerstraße, wo viele Menschen einkaufen, zusätzliche Ladesäulen zu errichten. Auch das Haus der Musik als städtische Einrichtung wäre ein guter Standort. Nun hat sich der Finanzausschuss erneut mit dem Thema befasst. Nägel mit Köpfen konnten die Stadträte und -rätinnen aber nicht machen, weil einige Fragen noch ungeklärt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen