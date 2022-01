Neue Idee: Die Bahntrasse soll in einem Tunnel unter Neusäß durch

Plus Woanders geht das auch: In Neusäß gibt es die Idee, die Bahnstrecke komplett zu untertunneln. Das sollte zumindest ordentlich geprüft werden, findet ein Fachmann.

Die Stadt Neusäß wird sich durch den Ausbau der Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg verändern - das scheint sicher. Denn alle möglichen Varianten müssen irgendwo durch die Stadt. Warum sollte die Veränderung nicht zum Besseren der Stadt möglich sein, fragen einige Kommunalpolitiker. Und erklären die Idee, in der die gesamte Fernverkehrstrasse in einem Tunnel unter der Stadt verschwindet.