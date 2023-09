Neusäß

Neue Offene Ganztagsschule ist groß und schön – doch die Plätze sind knapp

In der neuen Offenen Ganztagsschule (OGTS) in Neusäß haben die Kinder wie Linda und Helena am meisten Spaß in der Kletterspinne.

Plus Der Betrieb mit der Betreuung von 65 Schulkindern läuft schon länger. Nun ist das neue Gebäude der Ganztagsbetreuung in Neusäß offiziell eingeweiht worden.

Da Einweihungen und Feiern an Schulen und in Betreuungseinrichtungen gerne im Sommer am Ende des Schuljahrs stattfinden, herrschen dabei oft heiße Temperaturen und die Gäste hören sich schwitzend die Festreden an. Das war bei der offiziellen Eröffnung der neuen OGTS (Offene Ganztagsschule) in Neusäß nicht anders - obwohl die Feier erst diese Woche im Herbst stattfand. Heiß war es trotzdem, deshalb konnten die eingeladenen Festgäste sowie Eltern, Kinder und Betreuungspersonal nicht nur das neue Gebäude, sondern auch das Außengelände mit der großen Kletterspinne besichtigen, die den Kindern besonders gut gefällt. Ebenso der große Bewegungsraum, wie einige Kinder bei der Eröffnungsfeier mutig vortrugen und mit einem einstudierten Lied alle Gäste "herzlich willkommen!" hießen. Zur Eröffnung sprachen Bürgermeister Richard Greiner, Schulleiter Thomas Fink, Architekt Hans Schuller und für den Träger die Gebietsleiterin des Kitazentrums St. Simpert, Birgit Starowetzky. Pfarrer Stephan Spiegel erteilte der Einrichtung seinen Segen. Die Kinder konnten den Nachmittag mit vielen Spielen verbringen und sich beim Kinderschminken verschönern lassen.

Stefanie Rusch hat die Gesamtleitung von drei Einrichtungen in St. Thomas Morus, auch der OGTS in Neusäß. Foto: Andreas Lode

3,6 Millionen Euro hat die Stadt Neusäß an der Stelle des ehemaligen Hausmeisterhauses in den Neubau der Ganztagsbetreuung investiert, um der Nachfrage nach einer Betreuung von Schulkindern am Nachmittag und dem geltenden Rechtsanspruch ab 2026 gerecht zu werden. Anders als befürchtet ist es auch gelungen, den veranschlagten Kostenrahmen einzuhalten. Die Trägerschaft hat das katholische Kitazentrum St. Simpert des Bistums Augsburg übernommen, zu dem auch der Kindergarten und Hort Thomas Morus in Neusäß gehört. Die Gesamtleitung über alle drei Einrichtungen hat Stefanie Rusch, die OGTS an der Eichenwaldschule vor Ort leitet Sybille Schuster.

