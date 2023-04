Für die Stadthalle Neusäß gibt es neue Theater-Abos

Mehr Flexibilität in der Auswahl verspricht das neue Wahl-Abo für die Stadthalle Neusäß. Doch noch müssen sich Kulturliebhaber gedulden.

Zurück zu dem, was schon einmal war und daraus etwas Neues machen: Das ist das Ziel der neuen Abo-struktur in der Stadthalle Neusäß. Sicher ist: Nach dreijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie wird es nicht mehr zurückgehen zur früheren Einteilung in ein ernstes und ein unterhaltsames Theater-Abo. Stattdessen bleibt das jetzt schon erprobte Theater-Abo erhalten, hinzu kommt demnächst noch ein Wahl-Abo.

Mit einer Boulevardkomödie ist der bekannte Schauspieler Jochen Busse im nächsten Winter in der Stadthalle Neusäß zu sehen. Foto: Theater An der Kö

Schauspielfreunde in Neusäß könnten sich auf jeden Fall über einen bunten Strauß an Theaterstücken freuen, ist die Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger, überzeugt. Das Theater-Abo für die Saison 2023/24 bündle fünf Stücke verschiedener Theatergenres über die Spielzeit hinweg. Dabei erhalten Abonnenten vor dem offiziellen Verkauf Zugang zu den besten Plätzen und über 30 Prozent Rabatt auf die Einzelkartenpreise: Die Kategorie I liegt somit bei 89 Euro anstatt 130 Euro und die Kategorie II bei 75 Euro anstatt 110 Euro. Schüler können alle fünf Vorstellungen zum Preis von 39 Euro genießen.

Der Sommernachtstraum ist auch nach 400 Jahren noch schön

Diese Theaterstücke stehen für die nächste Saison schon fest: Am Sonntag, 15. Oktober, ist die Komödie von William Shakespeare "Ein Sommernachtstraum" zu sehen. Aufgeführt wird die Komödie, die auch nach 400 Jahren nichts von ihrer Überzeugungskraft verloren hat, vom professionellen Münchner Ensebmle Persona. Einen Alpenthriller von Jörg Maurer bietet der nächste Theatertermin in der Stadthalle. Unter dem Titel "Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt" geht es um Komissar Jennerwein und sein Team, das in einer abgelegenen Hütte in den Bergen feiert. Es kommt, wie es kommen muss: Tod und Verbrechen gesellen sich dazu. Termin ist am Freitag, 24. November.

"Weiße Turnschuhe" ist der Titel des Stücks vom Freitag, 23. Februar. Das Boulevardstück mit Jochen Busse dreht sich um einen älteren Mann, der eigentlich ganz fit und gesund ist – sich aber krank stellen soll, damit sein Sohn für ihn aus Geldnot Pflegestufe vier beantragen kann. Nachdenklich und vielschichtig sind üblicherweise die Romane von Nick Hornby. "A long way down" ist ein Theaterstück von Axel Schneider nach dem gleichnamigen Text des Engländers. Der typisch englische Humor kommt freilich nicht zu kurz in der Aufführung vom Sonntag, 17. März. Zum Schluss der Theatersaison in Neusäß gibt es dann noch eine "Extrawurst" mit der Komödie dieses Titels von Gerd Silberbauer am Sonntag, 28. April.

Im Stück "Extrawurst" scheint die Frage nach einem Grill für Mitglieder eines Tennisclubs, die kein Schweinefleisch essen, zu einer existenziellen Frage für den Verein zu werden. Foto: Ernst Liszewski Gelsenkirchen

Das neue Abo für die Stadthalle Neusäß gibt es ab Mai zu buchen

Bereits jetzt beginnt der Vorverkauf für das Theater-Abo. Doch die Stadthalle will Theaterbesucherinnen und -besuchern noch mehr bieten. Ab Mai soll es ergänzend ein Wahl-Abo geben, das die einstigen Abos für ernste oder unterhaltsame Theaterstücke sowie Musikaufführungen ersetzt. Dazu steht allerdings noch nicht fest, welche Musikstücke angeboten werden können. Komplett flexibel sollen Kulturliebhaber dabei drei Stücke aus insgesamt acht auswählen können, darunter eben auch Konzerte. Veronika Wanninger spricht von einem Preisvorteil von 15 Prozent auf den Einzelverkaufspreis.

Die Stadtkapelle Neusäß, hier bei einem Sommerkonzert, tritt in diesem Frühjahr noch in der Stadthalle auf. Foto: Stadt Neusäß

Unabhängig von den Abos gibt es vor dem Sommer noch zwei beliebte Konzerte in der Stadthalle zu sehen: Am Samstag, 22. April, 19 Uhr, zeigt die Talentschmiede Young Stage ihr Programm "That's Entertainment – Kleiner Prinz ganz groß". Wie immer liegt die musikalische Leitung bei Elisabeth Haumann, Konzept, Regie und Choreografie stammen von Daniel Zaboj. Und am Sonntag, 7. Mai, 15.30 Uhr, tritt die Stadtkapelle Neusäß mit ihrem Frühjahrskonzert in der Stadthalle auf unter dem Motto "The show will go on …". Dirigent ist Manuel Gonzales.

Infos zu den Abos gibt es im Internet unter www.neusaess.de/abo, ab Mai auch zum neuen Wahl-Abo. Bestellung können telefonisch unter 0821/4606145 oder per E-Mail an kulturbuero@neusaess.de aufgegeben werden.