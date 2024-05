Neuer Stadtplatz in Neusäß kostet eine Million Euro

Jahrelang liefen die Planungen. Jetzt kommen neue Bäume, Sitzbänke, Fahrradständer und ein Trinkbrunnen. Der Staat zahlt jedoch kräftig mit.

Gerade einmal 600 Quadratmeter ist er groß, der neue "Stadtplatz" von Neusäß an der Hauptstraße. Gelegen ist er vor dem Stadthaus mit Bäckerei und Café Wolf im Erdgeschoss. Nun soll der Platz nach jahrelangen Planungen neu gestaltet werden. Kaum glauben konnten bei der Vorstellung des endgültigen Entwurfs im Planungs- und Umweltausschuss einige Stadträte die Kosten für die Gestaltung: Es geht um eine Million Euro.

Das Tor zu einem modernen Neusäß soll sie einmal sein, die Kreuzung Haupt- und Bürgermeister-Kaifer-Straße, an der der Platz gelegen ist, so hatte es Bürgermeister Richard Greiner einmal umschrieben. Doch von den einstigen Ideen ist nicht mehr viel übrig. Der Neubau auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Eiscafé Tutti Frutti, die VR-Bank und die Stadt Apotheke zu finden sind, ist bis auf Weiteres aufgeschoben; zu unterschiedlich waren die Vorstellungen der Bauherren und der Stadt Neusäß über die Ausgestaltung der neuen Gebäude samt Tiefgarage. Die Eigentümer an der anderen Straßenecke, wo ein Blumengeschäft zu finden ist, hatten von Anfang nicht mit einem Neubau geplant.

Granitmäuerchen umrahmen grüne Inseln auf dem Stadtplatz

Und so deutet heute allein das Stadthaus auf dem Schuster-Areal auf ein modernes Neusäß hin. Beliebt ist bei Kundinnen und Kunden in den warmen Monaten hauptsächlich die Außengastronomie der Bäckerei Wolf. Doch wo die Tische stehen, konnte die Stadt Neusäß nicht mehr viel Grund erwerben für einen eigenen Stadtplatz. Dort erinnert heute noch ein großer Baum an den Eingang zum ehemaligen Gasthaus Schuster. Dieser Baum soll bei der Neugestaltung erhalten bleiben.

Zwei oder drei weitere Bäume sollen gepflanzt werden, grüne Inseln werden von Granitmäuerchen eingerahmt, darauf gibt es Sitzgelegenheiten auf Holzplanken mit und ohne Lehne sowie teilweise erhöhter Sitzfläche und Armlehnen für die Bedürfnisse von älteren Menschen. Auch an zweckmäßige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ist gedacht. An einem Trinkbrunnen können sich Bürgerinnen und Bürger erfrischen. Der Bodenbelag besteht ebenfalls aus Granitsteinen. Die geschätzten Kosten für das Ensemble belaufen sich auf gut eine Million Euro.

Stadträte wollen die Summe den Bürgern erklären

Eine Summe, die Wolfgang Weiland (FW) und Ursula Schwinge-Haines (Grüne) kaum glauben konnten. "Diese Kosten muss man den Bürgerinnen und Bürgern wirklich gut begründen", sagte sie im Ausschuss. Weiland schlug vor, die Granitsteine durch Beton zu ersetzen. Dagegen sprach sich jedoch Stadtbaumeister Björn Nübel aus. Zum einen deshalb, weil Granit auf lange Sicht gesehen einfach haltbarer sei. Zum anderen aber auch, weil gerade die hochwertige Ausstattung eine hohe staatliche Förderung garantiere.

Denn weil die Stadtmitte von Neusäß sich um eine Aufnahme in das Förderprogramm der Städtebauförderung bewirbt, wird nun der Stadtplatz vorab besonders gefördert: Knapp 500.000 Euro schießt der Staat zum Umbau zu. Außerdem werden 50 Prozent der Grundstückskosten ersetzt, die sich auf 200.000 Euro beliefen, erläuterte Nübel.

Die Stadt hatte zuletzt am Dreieck in Steppach gespart

Zuletzt hatte die Stadt Neusäß nach jahrelangen Vorplanungen das "Dreieck", den zentralen Platz in Steppach, neu gestaltet. Blumenkübel, viele Sitzgelegenheiten und sogar hölzerne Sonnenliegen sowie ein Spielbrunnen mit Wasserfontänen waren noch Anfang 2021 geplant. Doch dann wurde das Projekt den Gremien der Stadt zu teuer, am Ende sollten Kosten von 260.000 Euro nicht überschritten werden. Der neue Brunnen fiel flach, ebenso die Sonnenliegen und die eigens gestalteten Sitzbänke.

Der Entwurf für den Stadtplatz stammt aus dem Büro Brugger Landschaftsarchitekten aus Aichach. Noch vor den Sommerferien sollen die notwendigen Arbeiten ausgeschrieben werden, die Umsetzung soll dann nach den Sommerferien erfolgen. Im Winter 2024/25 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die Bepflanzung kann wohl erst im Frühjahr 2025 erfolgen.