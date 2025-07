Neuer Volksfestwirt zum großen Jubiläum in Neusäß

Zum 50. Jubiläum des Volksfestes Neusäß und zur Festwoche 150 Jahre Feuerwehr Neusäß ab 12. September wird die Festwirtsfamilie Schmid aus Wortelstetten bei Buttenwiesen mit von der Partie sein. Bürgermeister Richard Greiner freut sich, denn für die Neusässer sei die Metzgerei Schmid keine Unbekannte, durch die Filialen am Schmutter-Park und in Täfertingen. „Dass dieses alteingesessene Traditionsunternehmen das Bierzelt auf dem Volksfest in Neusäß betreibt, ist für uns ein Glücksfall.“ Ein besonderes Speiseangebot, frisch zubereite Speisen vom Hendlgrill und der attraktive Bierpreis zum Jubiläumstag sollen auf das Festgelände locken. Bewährte Aktivitäten wie der Festumzug mit Bieranstich sowie der Senioren- und Familiennachmittag werden auch in diesem Jahr das Fest prägen. Am Montag und Dienstag ist Ruhetag. Ansonsten wird es an jedem Tag Stimmung von der Stadtkapelle bis zur Partyband S.O.S., Mercuries, Midnight Ladies und der Joe Williams Band geben. Die Feuerwehren wollen anlässlich ihres Jubiläums mit besonderen Programmpunkten Akzente setzen. (AZ)

