Neues Neusässer Feuerwehrhaus wird noch mal um zwei Millionen teurer

Plus Wie teuer darf ein neues Feuerwehrhaus werden? Ein Gebäude, das dringend gebraucht wird? Darüber diskutierten die Stadträte im Neusässer Finanzausschuss.

Gewundert hat es niemanden im Neusässer Finanzausschuss: Nach den derzeitigen Berechnungen des Bauamts wird das neue Feuerwehrhaus noch einmal um zwei Millionen Euro teurer als noch vor acht Monaten gedacht. Auf rund 17,5 Millionen Euro werden die Kosten inzwischen geschätzt. Die allgemeine Lage in der Bauwirtschaft und bei den Materialpreisen sorgt dafür, dass die damalige Kalkulation nicht mehr haltbar ist. Wie das Bauamt erklärte, ist auch nicht auszuschließen, dass dies die letzte Kostensteigerung für das Großprojekt sein wird.