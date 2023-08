Mallorca-Party und Volkslauf: Das ist neu auf dem Neusässer Volksfest

Nach dem Wechsel des Festwirts auf dem Neusässer Volksfest wird es vom 15. bis 24. September neben bewährten Programmpunkten auch einige Neuerungen geben.

Das Volksfest in Neusäß will sich neu erfinden. Dazu wird nicht nur der neue Festwirt Kurt Paiser beitragen. Auch im Programm gibt es Neuheiten. Bewährtes soll jedoch nicht aufgegeben werden. So bildet weiterhin der traditionelle Umzug vom Maibaum zum Festgelände am Freitag, 15. September, den Auftakt, wo um 18 Uhr Bürgermeister Richard Greiner das Volksfest offiziell mit dem Bieranstich eröffnen wird. Neu ist dann nach dem ersten Festwochenende, dass es nun doch mit Montag und Dienstag zwei Ruhetage im Festzelt geben wird. Zunächst war allein vom Montag die Rede.

Zwei Tage ohne Festbetrieb, das hatte Paisers Vorgänger, die Festwirtsfamilie Kempter-Binswanger, schon viele Jahre vorgeschlagen. Der zuständige Kulturausschuss hatte eine Unterbrechung des Volksfests jedoch immer wieder verworfen. Jetzt wird das veränderte Konzept erprobt. Bis auf die beiden Schließtage soll im Zelt jeden Tag Stimmung von der Stadtkapelle bis zur hippen Partyband geboten werden. Ein neues Format ist dabei die Mallorca Party mit DJ Ramazotti am Donnerstag oder das Festival der Blasmusik am zweiten Sonntag.

Fahrgeschäfte sind an jedem Tag geöffnet

Erhalten bleibt das Angebot der Schausteller und Schaustellerinnen und soll ähnlich zu den Vorjahren sein. Auch wenn das Zelt geschlossen hat, die Fahrgeschäfte sowie die Außengastronomie haben jeden Tag geöffnet. „In enger und freundschaftlicher Abstimmung mit der Familie Paiser aus Scherstetten, die den Betrieb des Festzeltes übernimmt, haben wir es geschafft, ein ansprechendes Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, welches alle Altersgruppen anspricht. Zudem setzen wir mit dem Kinderflohmarkt, zwei Partyabenden speziell für jüngeres Publikum und einem Bierzeltgottesdienst neue Akzente, die hoffentlich großen Anklang finden werden“, so Bürgermeister Richard Greiner.

Kinderflohmarkt, Jugendparty und Bierzeltgottesdienst

Am ersten Samstag der Volksfestzeit, 16. September, findet ab 10 Uhr ein Kinderflohmarkt im Bierzelt statt. Wer mitmachen will, kann ohne Anmeldung ab 9 Uhr einen Tisch im Bierzelt bekommen. Am Sonntag, 17. September, gibt es eine Premiere: erstmalig findet auf dem Neusässer Volksfest ein Gottesdienst im Bierzelt statt. Die Pfarreiengemeinschaft Neusäß nutzt diesen außergewöhnlichen Rahmen, um die beiden neuen Kapläne vorzustellen. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Stadtkapelle Neusäß. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen gemütlichen Frühschoppen mit Volksmusik.

Foto: Michaela Axtner, Stadt Neusäß

Auf Wunsch des Jugendbeirats der Stadt Neusäß wurde auch ein extra „Party-Angebot“ geschaffen. Am Mittwochabend heizt die Partyband Freibier den Zeltbesuchern ein, und am Donnerstag steigt eine Mallorca-Party mit DJ Ramazotti. Am Freitag, 22. September, startet um 16 Uhr eine Radelrunde mit dem Neusässer Bürgermeister Richard Greiner und Vertretern des städtischen Bauamts. Unterwegs werden strategische Radverkehrsknotenpunkte der Stadt Neusäß erläutert sowie auch auf besondere Regeln und die eigene Sicherheit im Straßenverkehr, etwa im Kreisverkehr, eingegangen. Die Tour endet zum Durstlöschen auf dem Volksfest. Um Anmeldung unter presse@neusaess.de wird gebeten.

Am letzten Volksfesttag. Sonntag, 24. September, wird noch mal besonders viel geboten in Neusäß: Um 10 Uhr beginnt der Neusässer Volkslauf (Start und Ziel im Lohwaldstadion) für alle Laufbegeisterten mit Siegerehrung im Bierzelt.

Volkslauf soll den City-Lauf ersetzen

Wie berichtet, soll der erstmals veranstaltete Volkslauf die erfolgreichen City-Läufe aus den Jahren 2013 und 2015 ersetzen. Dabei sind verschiedene Routen möglich. Auf einer Runde von sechs Kilometern durch das Schmuttertal können sich Läuferinnen und Läufer miteinander messen, die Siegerehrung in den Altersklassen U18 und Ü18 findet im Anschluss auf dem Volksfest statt. Für Kinder gibt es einen separaten Lauf mit einer Länge von circa 1,3 Kilometern.

Neusässer Volksfest Auch wenn das Festzelt in diesem Jahr erstmals am Montag und Dienstag geschlossen bleibt, sind die Fahrgeschäfte an jedem Volksfesttag geöffnet. Foto: Michaela Axtner, Stadt Neus��

Wer gerne liest, kann sich von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle Neusäß beim beliebten Bücherflohmarkt mit neuem Lesestoff zu günstigen Preisen eindecken. Und von 12 bis 17 Uhr öffnen dann noch sämtliche Neusässer Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags für gemütliches Shoppen. Dieser Termin war in der Vergangenheit politisch immer wieder zur Debatte gestanden, weil kleinere, inhabergeführte Geschäfte in der Stadt oftmals nicht teilnehmen wollten. Nun findet er jedoch wie gewohnt statt. (jah)