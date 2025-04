Neues Vorstandsteam bei den Neusässer Grünen

Turnusgemäß wählte die Mitgliederversammlung der Grünen in Neusäß ihren Vorstand neu. Sprecherin Anita Geiger berichtete von zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren, die angesichts von drei Wahlkämpfen dem grünen Ortsverband einiges an Energie abverlangt haben. Sprecher Robert Neuhauser und Schriftführerin Renate Dumreicher wurden aus dem Vorstand verabschiedet; sie traten nicht mehr zur Wahl an. Im Amt bestätigt wurden Anita Geiger als Sprecherin und Heide Zietz als Schatzmeisterin. Neu im Amt sind: Anna Paul als Sprecherin, Susanne Ziegler als Schriftführerin sowie Ursula Dumberger und Ralf Gang als Beisitzer. „Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Mitgestaltung und soziale Gerechtigkeit sind Kerngedanken grüner Politik. Sich dafür stark zu machen und mit unseren Ideen für ein zukunftsfähiges Neusäß zu werben, das wird die Herausforderung sein, der wir uns motiviert stellen“, sagte Geiger im Blick auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.