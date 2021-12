Neusäß

06:00 Uhr

Neugestaltung der Neusäßer Hauptstraße: Planungen auf der Kippe

Das Gebäude der VR-Bank an der Hauptstraße in Neusäß muss saniert oder neu gebaut werden. Um das Thema ging es nun erneut im Planungs- und Umweltausschuss.

Plus Der Ausschuss in Neusäß hatte beschlossen, was an einer wichtigen Kreuzung gestalterisch möglich sein sollte. Doch das gefiel einem Investor gar nicht.

Von Jana Tallevi

Gegenwind für die Planungen rund um das neue Stadtzentrum an der Hauptstraße muss der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neusäß hinnehmen. Wie berichtet, möchte der Ausschuss den Weg für einen modernen und städtebaulich möglichst einheitlichen Einfallspunkt in die Stadtmitte von Neusäß bereiten. Nach dem Stadthaus auf dem Schuster-Areal geht es aktuell um die beiden Geschäftshäuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in denen im Erdgeschoss die VR-Bank und das Eiscafé Tutti Frutti untergebracht sind. Zunächst schien man mit den Planungen auf einem guten Weg - dann änderte ein Investor jedoch seine Meinung.

