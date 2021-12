Neusäß

Neue Schule, neues Feuerwehrhaus: Neusäß braucht dafür keine Kredite

Die Grundschule Westheim wird das größte finanzielle Projekt der Stadt Neusäß in den kommenden Jahren. Insgesamt sind dafür knapp 20 Millionen Euro eingeplant.

Plus Ihre großen Bauvorhaben zahlt die Stadt Neusäß noch aus den Rücklagen. Am Rande der Sitzung gibt es Ärger um Aussagen der AfD-Fraktion.

Von Jana Tallevi

In Neusäß bleibt es dabei: Auch der Haushalt 2022 wird ohne neue Kredite geplant, Schulden hat die Stadt ohnehin seit einigen Jahren nicht mehr. Um knapp 70 Millionen Euro geht es dabei zusammen im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt, der kurz vor Weihnachten noch von allen Städträtinnen und -räten einstimmig beschlossen wurde. Am Rande der Sitzung gab es jedoch einen kleinen Eklat, in dessen Zentrum AfD-Stadträtin Margit Kießling stand. Dabei ging es allerdings gar nicht um die Einnahmen und Ausgaben der Stadt.

