Neusäß

17:30 Uhr

Neusäß denkt über dauerhafte Sperrung der Bahnunterführung nach

Plus Derzeit ist die Bahnunterführung in Neusäß gesperrt, weil die Situation für Fußgänger zu gefährlich ist. Die Stadträte überlegen, wie es künftig weitergehen soll.

Von Angela David

Weil sich die Autofahrer zuvor nicht an die Einbahn-Regelung gehalten haben, wurde die Unterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße vor wenigen Tagen komplett gesperrt. Der Grund: Die Situation am neuen Zugang zum Bahnsteig ist morgens und mittags für die vielen Schülerinnen und Schüler an dieser engen Stelle zu gefährlich. Zurzeit wird der Bahnsteig erneuert, der Zugang über die Hauptstraße ist währenddessen gesperrt. Zugreisende müssen die neue Treppe an der Remboldstraße hinauf zum und hinunter vom Bahnsteig nutzen.

