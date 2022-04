Neusäß

Neusäß diskutiert über zweiten Radweg am Sandberg

Die AfD setzt sich in Neusäß für einen zweiten Radweg am Sandberg ein. Doch das scheinbar einfache Vorhaben ist schwierig in der Umsetzung.

Von Jana Tallevi

Für Radler und Radlerinnen ist das oft genug ärgerlich: Führt der Radweg entlang von großen Hauptverkehrsstraßen, heißt es an mehrarmigen Kreuzungen oft genug zwei Ampelphasen lang warten, bis man es über die Abzweigung schafft. Unter anderem mit diesem Argument hat sich die AfD in Neusäß jetzt für einen durchgehenden Radweg auf der südlichen Seite der B300 zwischen der Brücke über die Bundesstraße zwischen Deuringen und Steppach und der Vogelsangstraße eingesetzt. Darüber hat jetzt der Planungs- und Umweltausschuss beraten. Nur 300 Meter Weg seien es, so AfD-Stadträtin Margit Kießling in der Begründung des Antrags, die für diesen Fahrradweg zwischen Steppach und Vogelsang über den Sandberg hergerichtet werden müssten. Und am Ende der Strecke in Vogelsang sparten sich Fahrradfahrer die mehrphasige Überquerung der Abzweigung nach Westheim und Zusmarshausen und könnten direkt auf der Steppacher Straße in Richtung Diedorf weiterfahren. Der Grund am Sandberg gehört der Bundesrepublik Deutschland und Privatpersonen Allerdings seien gerade diese 300 Meter ein Problem, erläuterte Stadtbaumeister Dietmar Krenz. Denn der Grund dort gehöre der Bundesrepublik Deutschland und auch Privatpersonen, die bislang die Benutzung eines Feldwegs dulden würden. Ob es sich jedoch lohne, mit den Eigentümern in Grundstücksverhandlungen zu treten, wo doch auf der nördlichen Seite des Sandbergs ein gut ausgebauter Fahrradweg vorhanden ist, sei fraglich, so Krenz. So sah das auch der Ausschuss und lehnte den Antrag mehrheitlich ab.

Landkreis Augsburg Sturm im Augsburger Land beschädigt geparkte Autos

