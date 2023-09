Neusäß feiert – am Freitag öffnet das Volksfest

Feiern im Festzelt, Flohmarkt oder Fahrradtour, zehn Tage lang wird das Neusässer Volksfest gefeiert. Am Freitag ist Eröffnung mit Festumzug und Bieranstich.

Von der Stadtkapelle bis zur Partyband, im Festzelt des Neusässer Volksfests werden alle auf ihre Kosten kommen. Dieses Jahr werden neue Attraktionen dabei sein, aber auch Altbewährtes darf nicht fehlen. Innerhalb und außerhalb des Bierzelts wartet ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucherinnen und Besucher.

Zum ersten Mal fand das Volksfest 1975 im heutigen Schmutterpark statt. Eigentlich wurde damals das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Den Neusässern gefiel das Fest aber so gut, dass es seitdem jedes Jahr als Volksfest stattfindet. Seit 1991 versorgten die Festwirte Binswanger-Kempter die Gäste im Zelt. Neu dabei ist in diesem Jahr als Festwirt Kurt Paiser und seine Familie.

Nach der Corona-Pandemie war bereits im vergangenen Jahr das Festzelt wieder gut gefüllt. Foto: Marcus Merk

Am heutigen Freitag eröffnet traditionell Bürgermeister Richard Greiner das Neusässer Volksfest am Freitag, 15. September nach dem Festumzug (Start: 16.30 Uhr) mit dem Bieranstich um 18 Uhr. Von da an wird bis auf Montag und Dienstag bis zum Sonntag, 24. September im Festzelt gefeiert. Jeden Abend bringt eine andere Band die Party ins Rollen, wie die Joe Williams Band oder die Schornsteinfeger. Am Mittwoch übernehmen die Jüngeren das Festzelt bei einer Jugendparty mit der Band Freibier.

Das Festzelt bietet Programm für Jung und Alt

Aber nicht nur für Partys eignet sich das Zelt. So findet am ersten Sonntag um 10 Uhr erstmals ein Gottesdienst im Bierzelt statt, bei dem die beiden neuen Kapläne vorgestellt werden. Hungrige Gäste können danach gleich zum Frühschoppen bleiben. Am Samstag, 16. September findet ab 10 Uhr ein Kinderflohmarkt im Zelt statt. Anmeldung dazu ist per E-Mail an paiser@t-online.de möglich. Bürgermeister Richard Greiner bietet den Jüngeren außerdem eine Kindersprechstunde am Mittwoch, 20. September, um 14 Uhr ins Zelt ein.

Zudem gibt es verschiedene Aktionen, wie einen verbilligten Mittagstisch am ersten Samstag, einen Familiennachmittag mit Kinderschminken am Mittwoch oder einen Seniorentag am Donnerstag. Am zweiten Freitag, 22. September, ist Tag der Betriebe und Vereine, die bei einer Reservierung unter paiser@t-online.de für acht Personen Bier und Brotzeit bekommen.

Der Festbus bringt die Gäste sicher nach Hause

Wer bei all den Angeboten auch vom Festbier kostet, lässt das Auto lieber stehen oder kommt gleich mit dem kostenlosen Festbus. Der bringt freitags und samstags die Bewohner und Bewohnerinnen aus Hainhofen, Hammel, Ottmarshausen, Schlipsheim, Steppach, Täfertingen, Vogelsang und Westheim an den Festplatz und zurück. Zum Seniorentag am Donnerstag fährt er mehrere Haltestellen in allen Ortsteilen ab, um die Senioren zum Festplatz und wieder nach Hause zu bringen.

Die Fahrgeschäfte haben beim Neusässer Volksfest zehn Tage lang geöffnet, das Festzelt macht Montag und Dienstag Pause. Foto: Marcus Merk

Außerhalb des Festzelts warten Fahrgeschäfte und Essensstände auf die Besucher, die an allen Tagen geöffnet sind. Die acht Neusässer Feuerwehren bieten eine Großeinsatzübung im städtischen Bauhof am zweiten Samstag, 23. September, um 15 Uhr. Sportlich Aktive und Interessierte können am Freitag, 22. September eine Radrunde mit dem Neusässer Bürgermeister und Vertretern des städtischen Bauamts machen. Dabei werden Radverkehrsknotenpunkte und besondere Regeln zur Sicherheit im Straßenverkehr erläutert. Um Anmeldung unter presse@neusaess.de wird gebeten.

Der Volkslauf rundet die Festwoche in Neusäß ab

Das ist aber nicht das einzige sportliche Event, welches das Volksfest zu bieten hat. Zum großen Finale am Sonntag, 24. September, findet der Neusässer Volkslauf statt. Sechs Kilometer lang geht es durch den Lohwald und das Schmuttertal. In der Startgebühr von zehn Euro ist ein Verzehrgutschein für das Bierzelt enthalten. Auch Kinder unter 13 Jahren dürfen zeigen, was sie können. Beim kostenlosen Kids Run wird etwa 1,3 Kilometer im Lohwaldstadion gelaufen. Hier steht der Spaß im Vordergrund. Motiviert werden die Läuferinnen und Läufer von K-1 Weltmeisterin Tina Schüssler. Unter www.neusaess.de/volkslauf können sich Interessierte noch bis Montag anmelden.

Damit ist der finale Festtag aber nicht vorbei. Bei einem verkaufsoffenen Sonntag laden zahlreiche Neusässer Geschäfte zum Schlendern und Shoppen ein. Von 10 bis 16 Uhr können Leseratten in der Stadthalle Neusäß beim Bücherflohmarkt schmökern. Alle Informationen zum Programm und dem Festbus finden Sie unter www.neusaess.de/volksfest.