Neusäß feiert die Freundschaft über Ost und West hinaus

Markkleeberg bei Leipzig war die erste Städtepartnerschaft, die die Stadt Neusäß vor 30 Jahren einging. Was sich seitdem verändert hat, was gleich geblieben ist.

"Auf die Freundschaft", unter diesem Motto stand die Feier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Neusäß – Markkleeberg. Markkleeberg bei Leipzig war die erste Städtepartnerschaft, die die Stadt Neusäß einging und Erika Böhler, die von Beginn an in der Vorstandsarbeit tätig war, ging auf die Frage ein, die immer wieder gestellt wird: "Wie seid ihr eigentlich auf Markkleeberg gekommen?" Kurz nach der Wiedervereinigung erwachte das Interesse an deutsch-deutschen Beziehungen und bei Markkleeberg passten nicht nur die Größe der beiden Städte, sondern auch die Randlage zur Großstadt.

"Nicht zuletzt der Wunsch nach Integration und Förderung im Zusammenwachsen bewog die Stadt Neusäß, sich für diese Partnerstadt zu interessieren", erklärte sie. "30 Jahre Städtepartnerschaft, das bedeutet 30 Jahre Freundschaft zwischen Ost und West", sagte der Bürgermeister der Stadt Neusäß, Richard Greiner, beim Festakt anlässlich des Jubiläums. "Damals waren die Themen noch der sogenannte 'Aufbau Ost', Amtshilfe oder Gütertransporte aus Neusäß. Heute ist Markkleeberg eine blühende Kommune, die uns in nichts nachsteht", zeigte Greiner sich beeindruckt von den Entwicklungen und Bemühungen der letzten 30 Jahre in Markkleeberg. Gerne erinnerte er sich an den immer engeren Erfahrungsaustausch auf politischer und kommunaler Ebene, an regelmäßige Besuche verschiedener Delegationen zu den Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, an gemeinsame Konzerte, Ausstellungen und Kunstprojekte.

Mitglieder des Partnerschaftsvereins machten beim Stand beim Stadtfest in Markkleeberg mit: (von links) Hella Hille, Monika Uhl, Jörg Dietze, Marion Bichler, Erika Böhler, Gerhard Uhl, Bettina Klopstock, Michael Klopstock und Rüdiger Böhler. Das hat Tradition. Foto: Gerhard Uhl (Archivbild)

Sport, Kunst oder Feuerwehr: Anknüpfungspunkte für die Städte gibt es viele

In diesen 30 Jahren gab es zahlreiche Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten, durch die die Städtepartnerschaft von beiden Seiten mit Leben gefüllt wurde. Zahlreiche Musikschaffende, Künstler, Sportler, Schüler und Feuerwehrler haben dazu ihren Beitrag geleistet. Somit hätten die langjährigen guten Beziehungen zwischen beiden Städten nicht besser gefeiert werden können, als im Rahmen des Neusässer Volksfests, bei dessen traditionellem Volksfestumzug die Markkleeberger Freunde diesmal mit eingebunden waren und dabei typische bayerische Volksfestkultur erlebten.

Auch der Festakt anlässlich des Jubiläums war geprägt von typisch bayerischer Gemütlichkeit und bayerischen Schmankerln. Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze erinnerte in seiner Rede an Menschen wie Michail Gorbatschow, Hans-Dietrich Genscher, Günter Schabowski und Helmut Kohl, die mit ihrem Bemühen für den Mauerfall und mit der Wiedervereinigung die Basis dafür legten, dass so eine Städtepartnerschaft überhaupt möglich wurde. Launig zog er anschließend Vergleiche zwischen den beiden Partnerstädten: "Hier 'Mitten im Schönen' und dort 'SEENsationell in Sachsen', hier die Schmutter, dort die Pleiße, hier 'Grüß Gott', dort 'Guten Morschen'", und fand letztlich nur große Gemeinsamkeiten. Er dankte dem Altbürgermeister der Stadt Neusäß und Ehrenbürger der Stadt Markkleeberg, Manfred Nozar, der am 23. Mai 1992 die Städtepartnerschaft begründete, weiter entwickelte und mit Leben erfüllte.

Erika Böhler war lange im Vorstand des Partnerschaftsvereins, jetzt folgt ihr Monika Uhl

2018 übernahm Monika Uhl den Vorsitz des Partnerschaftsvereins Neusäß-Markkleeberg. Für sie galt es, Bewährtes mit neuen Ideen zu vereinen. Als Höhepunkt ihrer bisherigen Amtszeit nannte sie die Festveranstaltung anlässlich des Mauerfalljubiläums im Jahr 2019 in Neusäß mit einer eindrucksvollen Fotoausstellung von Daniel Biskup sowie Berichten der Zeitzeugen Karsten Schütze und des, in der DDR aufgewachsenen, Theaterschauspielers Andrej Kaminsky von ihrem persönlichen Erleben des Mauerfalls.

Kunst, Kultur und Sport bieten seitdem weitere Möglichkeiten der gemeinsamen Umgebung. Inzwischen sei es zwar ein wenig ruhiger um die gemeinsamen Begegnungen geworden und diese erfolgen hauptsächlich zu wichtigen Jahrestagen, so Erika Böhler. Was dennoch seit vielen Jahren Bestand habe, das sei die Teilnahme der Neusässer am Stadtfest Markkleeberg und die Präsenz der Markkleeberger am Neusässer Weihnachtsmarkt, freute sich Böhler.