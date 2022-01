Neusäss

17:30 Uhr

Neusäß genehmigt erstes Tiny-Haus, will aber keine Tri-Häuser

Plus Die Stadträte in Neusäß beschäftigen sich mit ungewöhnlichen Bauwünschen: Bald entsteht das erste Tiny-Haus der Stadt. Wenig Begeisterung gibt es für sogenannte Tri-Häuser.

Von Regine Kahl

In der Stadt Neusäß darf das erste Tiny-Haus, also ein Mini-Einfamilienhaus, gebaut werden. Die Stadträte haben gegen den Bauwunsch einer Hainhofer Familie nichts einzuwenden. Auf Widerstand stieß hingegen eine neue Bauform unter der Überschrift "Tri-Häuser" in der Tulpenstraße in Alt-Neusäß. Aber was ist das eigentlich?

