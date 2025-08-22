Neusäß Handballer machten Ferien beim Partnerverein in Schweden

Die Handballabteilung des TSV Neusäß hat ihren Partnerverein Eksjö Bollklubb (EBK) in Schweden besucht. Die beiden Vereine verbindet seit 1995 eine enge Freundschaft. 24 Mitglieder im Alter zwischen 14 und 57 Jahren fuhren mit. Organisiert hatte das Treffen Abteilungsleiter Steffen Geißendörfer mit Unterstützung der Freunde vom EBK. Die Route führte über Hamburg auf der Vogelfluglinie nach Schweden. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang fuhr der Bus auf die Fähre Puttgarden-Rödby, an Kopenhagen vorbei zur Fähre Helsingör-Helsingborg. Nach knapp 20 Stunden erreichten die erschöpften Neusässer Eksjö und wurden von ihren schwedischen Gastgebern herzlich empfangen.

Kultur und Sport

Die Ferienwoche startete mit der Erkundung der Gastgeberstadt: Winklige Gassen, schön gestrichene Holzhäuser mit prachtvollen Innenhöfen (die Gramla stan), die Stadtkirche und Lennarts Konditori waren absolute Highlights. Abends fand dann das erste gemeinsame Training statt. In einer kleineren Halle trainierten die Jungs, die eindrucksvolle Olsbergs Arena war den Damen vorbehalten. Beide Teams konnten eine Kostprobe von der Geschwindigkeit im schwedischen Angriffsspiel bekommen und Erfahrungen bei der Nutzung von Harz sammeln.

Pferdekutschen, Zuckerstangen und Elche

Der erste Ausflug führte die Reisegruppe zu Visingsö im Vätternsee. Der Transport auf der Insel findet mit den sogenannten Remmalagsvagner (Pferdekutschen) statt. Ein Wagen brachte das Team zur Kumlaby kyrka, einer Kirche mit wunderbarem Rundumblick. Nach der Fika (Kaffeepause), die in Schweden bekanntlich nicht fehlen darf, ging es mit der Fähre zurück nach Gränne, wo man die Herstellung einer beliebten schwedischen Süßigkeit beobachten kann, bei den Polkagrisbakerier (Zuckerstangenbäckereien). Keine Reise nach Schweden ohne Elche. Beim zweiten Ausflug ging es auf Moose-Safari (Elch-Safari). Jeder hatte die Gelegenheit, die mächtigen Tiere aus unmittelbarer Nähe zu sehen und mehr über ihr Leben zu erfahren. Abends wurde Handball gespielt. Acht Trainer des EBK zeigten neue Übungen. Die Verständigung auf und neben dem Feld zwischen den Spielern und Betreuern war einfach und unkompliziert.

In der Welt von Astrid Lindgren

Ein weiteres Highlight wartete auf die Handballer aus Deutschland in unmittelbarer Umgebung der Partnergemeinde Eksjö: Skurugata, eine besondere Felsenschlucht, entstanden vermutlich in der letzten Eiszeit. Nach einem abendlichen Abschlusstraining wurde dann zu einer Farewell-Party für beide Vereine eingeladen. Hier konnten sich alle für die Unterstützung, Hilfe, Gastfreundschaft und die enge Verbundenheit zwischen dem EBK und der Handballabteilung des TSV Neusäß bedanken. Am Tag vor der Rückfahrt machten sich die deutschen Gäste auf die Reise zurück in ihre Kindheit, in die Welt von Astrid Lindgren mit Michel aus Lönneberga und Pippi Langstrumpf. Durch Mariannelund führte der Weg zum Hof Katthult und nach dem Mittagessen im fürstlichen Ambiente des Stadshotell Vimmerby nach Bullerbü. Mit einer Flut von Eindrücken im Gepäck und dem herzlichen Abschied der Gastgeber, die für 2027 ihren Gegenbesuch ankündigten, ging es in die Heimat zurück. (AZ)

