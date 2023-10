Andreas Martin Hofmeir plant musikalischen „Rundumschlag“ in Neusäß

Andreas Martin Hofmeir und die OPUS-ausgezeichnete Sächsische Bläserphilharmonie geben großes Sinfoniekonzert in der Neusässer Stadthalle. Wir sprachen mit ihm.

Er ist Musiker, er ist Kabarettist und er ist ganz nebenbei auch noch Professor für Tuba an der Universität Mozarteum Salzburg – das bayerische Multitalent Andreas Martin Hofmeir. Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, gastiert der junge Künstler in der Stadthalle Neusäß nun gemeinsam mit der Sächsischen Bläserphilharmonie, die erst vor wenigen Tagen als „Ensemble des Jahres 2023“ mit dem OPUS KLASSIK ausgezeichnet wurde – dem wichtigsten Preis, den Musiker in Deutschland überhaupt erhalten können.

Was Hofmeir selbst zu dieser Auszeichnung sagt, verdeutlicht er im Gespräch mit unserer Redaktion augenzwinkernd in seiner typisch sarkastischen Kabarettisten-Manier: „Der OPUS, vormals ECHO, wird ja jedes Jahr aufs Neue verlost, da kommt erfahrungsgemäß jeder mal dran. Aber Spaß beiseite: Die Sächsische Bläserphilharmonie hat sich diese Auszeichnung mehr als verdient und ich kann der Jury zu dieser Entscheidung nur gratulieren.“

Andreas Martin Hofmeir hat schon mit zwölf Jahren zur Tuba gefunden

Der gebürtige Münchner fand über Klavier, Schlagzeug und Tenorhorn mit zwölf Jahren zur Tuba. Er studierte in Berlin (Dietrich Unkrodt), Stockholm (Michael Lind) und Hannover (Jens Björn-Larsen). Hofmeir gewann unter anderem den internationalen Tubawettbewerb „Città di Porcia“ in Pordenone ( Italien), den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs in Berlin und den ECHO Klassik als „Instrumentalist des Jahres 2013“, letztere jeweils als erster Tubist in der Geschichte der Wettbewerbe.

Hofmeir war Stipendiat der Orchesterakademien der Berliner und der Münchner Philharmoniker und spielte unter anderem mit den Wiener Philharmonikern, dem Gewandhausorchester und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Als Solist konzertierte Hofmeir zum Beispiel mit den Münchner und den Bremer Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und der NDR Radiophilharmonie.

Die Sächsische Bläserphilharmonie gastiert mit dem Tubisten Andreas Martin Hofmeir in der Stadthalle Neusäß Foto: Marco Kitzing

Zur Sächsischen Bläserphilharmonie sei er durch einen seiner Studienfreunde gekommen, der bei diesem Ensemble als Posaunist gelandet sei, wie Hofmeir weiter erzählt. „Den hab ich einige Male besucht und dabei den Haufen schätzen und lieben gelernt. Als dann noch Thomas Clamor, mit dem ich als Akademist bei den Berliner Philharmonikern viel zu tun hatte, dort Chef wurde, fing die Zusammenarbeit mit mir als Solist an.“

Klassischer musikalischer „Rundumschlag“ in Neusäß

Als Solist wird Hofmeir auch in Neusäß sein virtuoses Spiel auf der Tuba unter Beweis stellen, doch der Konzertabend soll ihm zufolge ein klassischer Rundumschlag werden: So laden die Philharmoniker dem Musiker zufolge auf eine „sehr eindrucksvolle“ Europareise ein, die mit Richard Wagners „Rienzi“ in Rom beginne, mit Antonín Dvořák nach Tschechien weitergehe und mit George Enescu auch vor rumänischen Gefilden nicht Halt machen würde. „Viel Tanz, viel Herzblut, und ich kann Ihnen sagen: Das können die von der Bläserphilharmonie!“

Doch es gibt dann auch noch virtuose Konzertliteratur: Denn Hofmeir selbst werde sich an ein Tubakonzert von Ralph Vaughan Williams wagen, der darin seine ambivalente Sicht als Engländer auf Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verarbeitet hatte. „Bewunderung für die deutsche Romantik, Verachtung und Furcht in Erinnerung an die Bombenangriffe. Eine krasse Nummer. Macht aber Spaß, zum Spielen und zum Hören.“

Nach Neusäß auch Auftritt als Kabarettist in Neuburg

Eine politische Meinung hat der bayerische Musikprofessor an der Universität Mozarteum Salzburg jedoch auch selbst: Zur vergangenen Landtagswahl kommentiert Hofmeir: „Ich hatte schon sehr gehofft, dass die AfD nicht Oppositionsführer wird, aber dafür hätten einige mehr taktisch Grün wählen müssen. Das wird man noch bereuen. Es war und ist ein Fehler, Ängste zu schüren, um sich diese dann zunutze zu machen.“

Als Kabarettist ist Andreas Martin Hofmeir wieder am Freitag, 27. Oktober, im Schlösschen Hessellohe bei Neuburg an der Donau zu sehen. Und selbstredend wird sich auch sein dortiges Programm „Kein Aufwand!“ wieder einmal rund um seine ganz eigene Sicht auf die vergnügliche Welt der Musik drehen: „Schrecklich skurrile Geschichten aus meinem Leben mit der Tuba“ kündigt dazu das Multitalent bereits im Vorfeld seines Bühnenauftritts an.

Das große Sinfoniekonzert mit der Sächsischen Bläserphilharmonie und Solist Andreas Martin Hofmeir findet am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr in der Stadthalle Neusäß statt.