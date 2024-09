Neusäß läuft - am letzten Volksfesttag durchs Schmuttertal

Am Freitag startet das gut eine Woche dauernde Volksfest in Neusäß. Im vergangenen Jahr ist im Rahmenprogramm eine Veranstaltung dazugekommen, die von vielen Läuferinnen und Läufern in Neusäß und Umgebung lange erwartet worden war. Zum zweiten Mal findet am 22. September, dem zweiten Volksfestsonntag, ein Volkslauf statt. Auf einer Strecke von sechs Kilometern Länge finden dann verschiedene Laufwettbewerbe statt, für Kinder gibt es eine eigene, kürzere Strecke. Auch zwei neue Wettbewerbe haben die Organisatoren der Stadt Neusäß mit aufgenommen.

Auf der Sechs-Kilometer-Runde durch das Schmuttertal können in diesem Jahr nicht nur Läuferinnen und Läufer, sondern auch Nordic-Walker an den Start gehen. Neu ist zudem eine Gruppenwertung beim „Sechs-Kilometer-Run“. Für Kinder bis zwölf Jahre gibt es einen separaten Lauf mit einer Länge von rund 1,3 Kilometern. Start und Ziel ist jeweils am Lohwaldstadion in der Hermann-Utech-Straße 10, die Startnummern werden vor Ort am Veranstaltungstag ab 8.30 Uhr ausgegeben, Start ist dann ab 9.45 Uhr.

Musik und Trommeln sorgen für Stimmung beim Volkslauf

Der Volkslauf in Neusäß ist laut den Organisatoren für alle gedacht, die teilnehmen wollen, ob jung oder alt, mit oder ohne Beeinträchtigung. Und auch für die, die nur zuschauen oder anfeuern möchten, ist ein Rahmenprogramm geboten. Die Moderation des Laufs hat Tina Schüssler übernommen, die ehemalige Profiboxerin wird die Teilnehmenden zudem motivieren und mit Witz durch den Tag führen, versprechen die Organisatoren. Zusätzlich erfolgt ab 9 Uhr eine musikalische Unterhaltung durch die Formation „Brass Affairs“ der Stadtkapelle Neusäß. Die Sportgaststätte kümmert sich um die Versorgung mit Bratwürsten und mehr. Kinder erhalten im Anschluss an den Lauf ein Volkslauf-T-Shirt und haben die Möglichkeit, sich vom Roten Kreuz Neusäß schminken zu lassen. Die Trommler und Trommlerinnen von Pica-Pau motivieren mit Powerklängen die Läuferinnen und Läufer und unterhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer am Fußweg nach Schloss Hainhofen (Ottmarshauser Straße 89, 86356 Neusäß-Hainhofen).

Die Teilnahmegebühr für den Sechs-Kilometer-Lauf (RUN) und die Sechs-Kilometer-Nordic-Walking-Runde (WALK) beträgt jeweils zehn Euro, davon fünf Euro als Verzehrgutschein für das Bierzelt auf dem Volksfest oder die Sportgaststätte am Lohwaldstadion. Die Teilnahme am Kids RUN ist kostenlos. Informationen zur Barrierefreiheit und zur Begehbarkeit der Laufstrecke gibt es im Kulturbüro der Stadt Neusäß bei Veronika Wanninger, Telefon 0821/4606-148.

Schon der Citylauf in Neusäß war ein großer Erfolg

Erste Erfahrungen hatte Neusäß mit einem Citylauf schon im Jahr 2013 gesammelt. Damals gab es diesen Stadtlauf zum Jubiläum des 25-jährigen Bestehens der Stadt Neusäß. Und die Veranstaltung war auf Anhieb ein voller Erfolg: Knapp 850 Frauen, Männer und auch Kinder nahmen daran teil. Zwei Jahre später wurde der nächste Lauf beim gleichzeitig stattfindenden Stadtfest noch größer und erfolgreicher mit 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Doch dann wurde das Format auf Eis gelegt. Erst seit dem vergangenen Jahr gibt es wieder den Volkslauf im Rahmen des Volksfests. Damals waren 180 Erwachsene und 140 Kinder dabei. Die Siegerzeit aus dem vergangenen Jahr, die es zu schlagen gilt, liegt übrigens bei 20:40 Minuten bei den Männern und 22:13 Minuten bei den Frauen.

Die Anmeldung zum Neusässer Volkslauf ist noch bis Donnerstag, 12. September, bis genau 18 Uhr nur online möglich unter www.neusaess.de/volkslauf.