Neusäß sucht neue Argumente für ein Gewerbegebiet

Plus Regierung und Landratsamt lassen die angestrebte Veränderung des Flächennutzungsplans nicht einfach passieren. Nun will die Verwaltung in alte Unterlagen schauen.

Die Verwaltung und auch der Großteil des Stadtrats von Neusäß hatten es für eine saubere Lösung gehalten: Weil in der Stadt Nachfrage und Bedarf an weiteren Gewerbeflächen besteht, sollte das Gewerbegebiet Neusäß-Nord nach Westen hin erweitert werden. Ein logischer Schritt, schließlich war vor vielen Jahren schon einmal geplant, genau dort ein Gewerbegebiet anzusiedeln. Doch nun wird die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans nicht so schnell kommen wie erhofft. Der Grund sind vor allem Einsprüche der Regierung von Schwaben sowie aus dem Landratsamt.

Für die Stadt Neusäß wird die Situation damit zu einem Dilemma. Denn nun sieht es so aus, als ließe sich kein neues Gewerbegebiet mittelfristig umsetzen. Eigentlich stehen im Flächennutzungsplan der Stadt, der erst 2019 neu überarbeitet wurde, Grundstücke in Autobahnnähe in Aussicht. Doch die werden in absehbarer Zeit noch nicht zur Verfügung stehen, hatte Bürgermeister Richard Greiner im vergangenen Jahr gesagt, als die neuen Pläne vorgestellt wurden.

Landratsamt will genau wissen, wie es mit den Altlasten aussieht

Gleichzeitig will die Stadt nicht zu lange warten mit der Schaffung neuer Flächen. Denn alt eingesessene Unternehmen und Betriebe aus der Gewerbegebiet Alt-Neusäß mitten in der Stadt hätten ihren Bedarf angemeldet. Die Sorge: Ohne einen Alternativstandort könnten diese Firmen abwandern. So kamen die alten Pläne für das Gewerbegebiet nördlich der Entlastungsstraße wieder aus der Schublade. Doch was schon damals dazu führte, dass das Vorhaben genau dort abgelegt worden war, wird auch jetzt wieder zum Knackpunkt.

Damals waren in der Fläche zwischen Titania und Gewerbegebiet Neusäß-Nord Altlasten im Boden vermutet worden. In Neusäß war man nun davon ausgegangen, dass dem doch nicht so sei. Das Landratsamt will es nun aber genau wissen und fordert genaue Unterlagen an. Auch die Regierung von Schwaben möchte weitere Argumente vorgelegt bekommen, warum das Gewerbegebiet genau dort entstehen soll. Unter anderem ist die freie Fläche bei Täfertingen ein beliebter Spazierort in der Stadt. Die neuen Verhandlungen können dauern, vermutet nun der Leiter der Neusässer Bauverwaltung, Gerald Adolf.

Platz für eine neue Kita soll schnell bereitstehen

Weil jedoch die anderen Punkte aus der angestrebten Änderung des Flächennutzungsplans, unter anderem geht es da um eine Fläche für eine neue Kita beim Schulzentrum, drängen, hat die Verwaltung dem Planungs- und Umweltausschuss empfohlen, das Vorhaben Gewerbegebiet in einem eigenen Verfahren abzuspalten. Das tat der Ausschuss auch, denn das sei genau in ihrem Sinn, sagte Grünen-Stadtrat Alexander Rahmeier. Die Grünen und die SPD hatten die Erweiterung des Gewerbegebiets Neusäß-Nord stets abgelehnt. Auch eine Unterschriftenliste von Bürgerinnen und Bürgern lehnt das Vorhaben ab, allerdings auch alle weiteren Punkte des Flächennutzungsplans. Diese sollen nun erneut im Rathaus für die Öffentlichkeit ausgelegt werden.

