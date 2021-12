Neusäß will Schulen mit festen Lüftungsanlagen ausstatten

Auch die Stadt Neusäß hat sich nach monatelangen Erwägungen gegen die Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten für die Schulen entschieden. Was stattdessen passieren soll.

Im Sommer hat die Aufforderung der Bayerischen Staatsregierung an die Kommunen, für die Schulen mobile Luftfiltergeräte anzuschaffen, für erheblichen Wirbel gesorgt. Auch in Neusäß wurde das Thema kontrovers diskutiert und hatte unter anderem offene Kritik etlicher Schulleiter an der Stadtpolitik ausgelöst.

Wie in vielen anderen Kommunen im Landkreis wurde auch im Neusässer Stadtrat beschlossen, von der Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten Abstand zu nehmen. Grund hierfür waren unter anderem die nicht erwiesene Zweckmäßigkeit, der hohe Lärmpegel, den solche mobilen Geräte verursachen, und vor allem das sehr zeitaufwendige und komplizierte Beschaffungsverfahren, welches eine Lieferung erst im Frühjahr erwarten ließe.

Lüftungsanlagen: Stadt Neusäß sieht erhebliche Vorteile

In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses wurde der Beschluss gefasst, stattdessen die städtischen Schulen nach und nach mit raumlufttechnischen Anlagen aus- bzw. nachzurüsten. Vorteile der Lüftungsanlagen ohne Umluftbetrieb seien laut Stadtverwaltung der maximaler Austausch der Raumluft sowie der geräuscharme Betrieb der Anlagen. Bei diesen Anlagen erfolgt keine Filterung mit „Durchwirbelung“ der Raumluft, sondern ein echter Austausch der Raumluft.

Für Neubauten wie der Grundschule Westheim und Offenen Ganztagsschule (OTGS) Am Eichenwald sind diese raumlufttechnischen Anlagen ohnehin schon geplant. Am Eichenwald wird laut Stadt für die neue OTGS keine zentrale Lüftungsanlage, sondern je Betreuungsraum ein Einzelgerät eingebaut. Diese Geräte saugen die Außenluft direkt an, erwärmen die Luft über einen Wärmetauscher bzw. ein Heizregister und leiten die Frischluft in den Innenraum. Gleichzeitig wird die Innenluft an anderer Stelle wieder ins Freie geleitet. Dadurch kann ein maximaler Luftwechsel und vor allem ein „echter“ Luft-Austausch in den Betreuungsräumen gewährleistet werden.

Corona: Lüftungsgeräte gelten als geräuscharm

Die dabei gewährleisteten, neuen Vorgaben und Förderrichtlinien richten sich nach einer Mindest-Luftwechselrate von 25m³ pro Stunde je Schüler. Für diesen Luftaustausch ist mit einer Geräuschentwicklung von 30 bis 35 dB(A) zu rechnen, was als sehr geräuscharm einzustufen ist. (30 Dezibel entsprechen ungefähr einem ruhigen Schlafzimmer bei Nacht, 40 Dezibel einer ruhigen Bücherei).

Lesen Sie dazu auch

Die Grundschule Steppach soll als erstes feste Luftfilteranlagen erhalten. Foto: Marcus Merk

Für die neue Grundschule Westheim sind diese Anlagen nach dem gleichen Funktionsprinzip eingeplant. Derzeit wartet die Stadt Neusäß auf die Baugenehmigung und die Förderzusage des Bezirks. Sobald beides vorliegt, werden die Arbeiten an diesem Projekt fortgesetzt. Die Umsetzungsphase ist derzeit für 2023 geplant.

Lüftungsanlage zuerst für die Grundschule Steppach

Als erste Schule wird die Grundschule Steppach mit fest verbauten Lüftungsanlagen im Stil der OGTS Am Eichenwald nachgerüstet. Die Auswahl fiel auf die Grundschule Steppach, weil diese im Jahr 2008 die erste des Neusässer Schulsanierungsprogramms war. In einer Untersuchung wurde klar, dass 20 Räume laut Förderrichtlinien für den Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen infrage kommen würden. Dies sind Klassenzimmer, Fachräume, schulische Gruppenräume, die Räume der Mittagsbetreuung und des Horts sowie die sogenannte „Aula“. Die geplanten Gesamtkosten einschließlich Neben- und Planungskosten für die Nachrüstung mit Lüftungsanlagen betragen für die Grundschule Steppach 733.000 Euro.

Der Zeitplan sieht nach dem nötigen Vergabeverfahren die schnellstmögliche Durchführung der Baumaßnahmen in den nächsten Sommerferien 2022 vor, sodass ab dem Schuljahr 2022/23 die Luftfilteranlagen in Betrieb genommen werden könnten.