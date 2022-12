Neusässer Amtsblatt erscheint an einem anderen Tag

Das Amtsblatt für die Neusässerinnen und Neusässer erscheint künftig an einem anderen Tag.

Ab Januar 2023 wird die Heimatstimme, das Amtsblatt der Stadt Neusäß, nicht mehr wie gewohnt an jedem ersten Mittwoch, sondern jeweils am ersten Samstag im Monat erscheinen. Dies teilt die Stadt Neusäß in einer Mitteilung mit. Abweichungen aufgrund von Feiertagen sind im Einzelfall (wie bisher auch) möglich und werden gesondert bekannt gegeben.

Eine Umstellung im Verteilungsmodus macht laut Stadt diesen Wechsel des Erscheinungstags auf Samstag nötig. Die erste Ausgabe der Heimatstimme im Jahr 2023 erreicht die Neusässer Haushalte somit am 7. Januar. Mit dieser distributiven Anpassung ändert sich auch der jeweilige Redaktionsschluss geringfügig; auch auf diese neuen Termine wird auf der städtischen Homepage unter der Adresse www.neusaess.de/heimatstimme wie auch im Amtsblatt selbst hingewiesen. Zudem sind dort auch die zusätzlich eingerichteten Auslagestellen in den einzelnen Stadtteilen aufgeführt.

Die Heimatstimme gibt unter anderem einen Überblick über die Veranstaltungen im Stadtgebiet, berichtet über Jubilare, und Vereine oder Institutionen können dort Meldungen veröffentlichen. (AZ)