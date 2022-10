Neusäss

12:30 Uhr

Neusässer Bürger müssen deutlich mehr fürs Abwasser zahlen

Plus Unterhaltskosten am Kanal im Neusässer Stadtgebiet haben Folgen: Die Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser für die Bürger steigen.

Von Regine Kahl

Alles wird teurer, und ab dem kommendem Jahr müssen die Neusässer auch höhere Abwassergebühren bezahlen. Es sind schlechte Zeiten für solche Nachrichten, da waren sich die Stadträte aller Fraktionen einig, doch es helfe nichts: Die Gebühren müssten so kalkuliert werden, dass weder Gewinn noch Verlust entsteht. Wegen größerer Unterhaltsmaßnahmen am Kanal im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren bleibe daher nur eine Erhöhung der Gebühren übrig, so der Beschluss im Gremium.

