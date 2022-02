Neusässer Bürgermeister feiert einen "Runden"

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner ist am 14. Februar 50 geworden. Die große Feier fiel wegen Corona aber erst einmal aus.

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner hat am Montag seinen 50. Geburtstag gefeiert. Das Wort gefeiert ist allerdings etwas übertrieben, da wegen der Corona-Pandemie größere Treffen mit Gratulanten ausgefallen sind. Wenn es wieder wärmer ist, will der Bürgermeister an der frischen Luft mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anstoßen.

Der 50. Geburtstag fällt in eine Zeit, in der Feste schwierig sind. Abgesehen von der Ansteckungsgefahr sind im Neusässer Rathaus zurzeit eine ganze Reihe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Hause in Quarantäne. Die Kollegen, die im Büro waren, bekamen am Geburtstag Krapfen vom Bürgermeister spendiert. Greiner selbst will diesen runden Geburtstag gar nicht so hoch hängen: "Es wundert mich, dass es schon so weit ist, die Zeit vergeht wie im Flug." Es sei für ihn ein normaler Arbeitstag, nur am Nachmittag hat er mit seiner Familie bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Am Abend begann die CSU-Fraktionssitzung mit Musik: Seine Parteikollegen haben ein Ständchen von Mitgliedern der Stadtkapelle organisiert.

Die Kollegen der Stadtverwaltung haben ihren Chef an seinem Geburtstag mit einer Überraschung im Büro begrüßt: Greiner, ein großer Wagner-Fan, bekam von ihnen einen Gutschein für die Staatsoper in Stuttgart geschenkt, angereichert mit Büchern über den Komponisten. Er selbst bedankte sich mit Faschingskrapfen - und dem Dank, dass ihm die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung in den vergangenen Jahren stets mit ihren "fachlichen Rat, klugen Einschätzungen und pragmatischen Abwägungen von Handlungsspielräumen" zur Seite gestanden hätten.

Greiner war vorher Gymnasiallehrer in Augsburg

Greiner ist in Neusäß aufgewachsen und lebt dort mit seiner Ehefrau und seinem Sohn. Vor seiner Wahl zum ersten Bürgermeister arbeitete er als Gymnasiallehrer in Augsburg. Seine Freizeit verbringt er gerne in den Bergen oder der Natur. Entspannung findet er bei einer Joggingrunde durchs Schmuttertal. Greiner interessiert sich auch sehr für Kultur und Geschichte. Seine besondere Liebe gehört Italien. Der Bürgermeister ist daher auch Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Neusäß-Bracciano.

Nach der Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2020 begann für Greiner die zweite Amtsperiode. Im Herbst 2013 hatte er schon einmal einen Vorgeschmack auf diese Aufgabe bekommen. Er war vom Zweiten Bürgermeister zum Ersten aufgerückt, weil Hansjörg Durz in den Bundestag gewählt worden war. Ein halbes Jahr später bekam Greiner bei den Kommunalwahlen 60,8 Prozent der Stimmen und musste so nicht in die Stichwahl. Von dem guten Ergebnis im ersten Anlauf zeigte selbst er sich damals überrascht. Bei den Kommunalwahlen 2020 schaffte er erneut auf Anhieb den Sprung ins Rathaus.

Lesen Sie dazu auch