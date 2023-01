Neusässer Feuerwehr fährt von einem Einsatz direkt zum nächsten

Kaum hat die Feuerwehr Neusäß einen Einsatz in Hainhofen erfolgreich beendet, schrillt erneut der Alarm und ein kompletter Löschzug rückt aus.

Kaum war der eine Einsatz beendet, musste am Dienstag die Feuerwehr Neusäß am frühen Nachmittag erneut ausrücken. Die Einsatzkräfte befanden sich nach einer Fehlfunktion an einem Heizkessel in Hainhofen gerade auf dem Rückweg als die Meldung von einem Wohnungsbrand in der Gustav-Mahler-Straße einging.

Ein kompletter Löschzug der Neusässer Brandbekämpfer war binnen kürzester Zeit vor Ort. Dort war die Ursache für die starke Rauchentwicklung in dem Wohnhaus schnell gefunden. Auf einem Herd war das Essen so stark angebrannt, dass dichter Qualm die Feuerwehr auf den Plan rief. Diese hatte die Situation schnell unter Kontrolle und sorgte dafür, dass die Räumlichkeiten wieder von den Bewohner betreten werden konnten. Verletzte gab es keine , eine Person wurde laut Feuerwehr jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Etwa gegen 16 Uhr war der Einsatz wieder beendet. (thia)