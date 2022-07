Neusässer Feuerwehr rettet Storch in der Schmutter vor dem Ertrinken

Spaziergänger beobachten einen kraftlosen Jungstorch, der in der Schmutter zu ertrinken droht. Die Feuerwehr kann das sichtbar schwache Tier vor dem Ertrinken retten.

Tierisches Glück hatte ein junger Storch, der von der Neusässer Feuerwehr gerettet werden konnte. Der Vogel hatte sich offenbar in Schlingpflanzen in der Schmutter verfangen. Zum Glück bemerkten Spaziergänger rechtzeitig, dass der Storch in Not ist. Sie riefen die Feuerwehr.

Jungstorch verfängt sich Schlingpflanzen in der Schmutter

Die rückte am Samstagnachmittag mit etwa zehn Einsatzkräften und einem Boot an, um den jungen Storch vor dem Ertrinken zu retten. "Das Boot brauchten wir dann aber gar nicht", erzählt Andreas Golling, stellvertretender Kommandant der Neusässer Wehr. Weil die Schmutter an der Stelle zwischen Westheim und Ottmarshausen nicht tief ist, konnte ein Feuerwehrmann in Wathose das Tier befreien.

Der sichtbar sehr geschwächte Jungstorch wurde zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik nach Augsburg gebracht. Schon kurz nach der Rettungsaktion, ging es dem Tier deutlich besser, berichtet Feuerwehrmann Golling. (kinp)