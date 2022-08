Neusässer Feuerwehren führen Ü40-Übung durch

Regelmäßige Übungen sind für die Aktiven der Feuerwehren Alltag. In Neusäß gibt es für die Stadtteilwehren allerdings eine besondere Übung.

Acht Feuerwehren gibt es in Neusäß und seinen Stadtteilen. Sechs davon trafen sich zu einer gemeinsamen Gummistiefelübung in Hainhofen. Warum diese Übung anders war als die üblichen Leistungsprüfungen der Wehren.

Vor einigen Jahren hatte der derzeitige Stadtrat Robert Schmidt die Idee, dass sich auch das Mittelalter der aktiven Feuerwehrkameraden der Stadt Neusäß einmal im Jahr zu einer gemeinsamen Übung treffen sollte. Im Jahr 2016 wurde dies erstmals durch die Freiwillige Feuerwehr Neusäß umgesetzt. Danach gefolgt von den Wehren aus Täfertingen, Westheim und Ottmarshausen, unterbrach die Pandemie den jährlichen Rhythmus, und so mussten die acht Neusässer Wehren drei Jahre warten, bis sich die motivierten und altgedienten Kameraden wieder zu einer gemeinsamen Übung versammeln konnten.

Schaulaufen der Feuerwehr beim Hainhofer Sportplatz

Jetzt organisierte die Feuerwehr Hainhofen bei sonnigem Wetter ein Schaulaufen am Sportplatz des HSV. Der Hainhofer Kommandant Andreas Göbel konnte sich dabei in der Vorbereitung auf den ehemaligen Kommandanten Franz Durner verlassen. Durner organisierte eine umfangreiche Übung mit Aufstellung aller teilnehmenden Feuerwehrfahrzeuge am Parkplatz des HSV-Sportheims. Aus den Neusässer Faltbehältern wurde Wasser entnommen, da ein Flächenbrand auf dem Sportgelände des HSV angenommen wurde. Mit drei C-Rohren gingen die aus allen Wehren gemischten Trupps vor, um das Hauptfeld zu "löschen". Gemeinsam sorgten sie für den Aufbau und die Überwachung der Faltbehälter. Die anderen betankten ihre Tanklöschfahrzeuge mittels Hydranten im Ortsgebiet Schlipsheim und Hainhofen. Der Ablauf verlief reibungslos, und insgesamt konnte jedes Löschfahrzeug dreimal betankt werden.

Durner zeigte sich vollauf zufrieden und freute sich, dass circa 60 Kameradinnen und Kameraden aus ganz Neusäß teilnahmen. Bei der Abschlussansprache vor versammelter Mannschaft erntete Durner tosenden Applaus, und der ehemalige Vorsitzende der Feuerwehr Ottmarshausen, Jürgen Klauser, überreichte der Hainhofer Wehr den Wanderpokal. Danach fanden sich die Kameraden im HSV-Sportheim zum gemütlichen Teil ein, um sich bei erfrischenden Getränken und klassischem Barbecue-Grill über Feuerwehrgeschichten auszutauschen. Robert Schmidt meinte, das habe sicher einen gewissen Klassentreffencharakter. 2023 findet dieses Spektakel dann in Schlipsheim statt. (AZ)