16:52 Uhr

Neusässer Kunstpreis für eine "Meisterin auf dem Gebiet der Drucktechnik"

Plus Der Kunstpreis der Stadt Neusäß ging an die Künstlerin Jeanette Scheidle aus Stadtbergen für ihre Arbeit „Verspielte Dialoge“. Sonderpreis für Christian Amerigo Odato.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Der Kulturherbst wurde in Neusäß mit einem besonderen Ereignis eingeläutet. „Der Pandemie geschuldet, fand nach 2019 kein solcher Festakt mehr statt, um so wertvoller ist es, jetzt hier wieder beisammen sein zu können“, freute sich die Vorsitzende des Kulturkreises Neusäß, Maria-Stephanie Kemmerling. Sie begrüßte zahlreiche Kunstinteressierte zur Verleihung des Neusässer Kunstpreises sowie des Sonderpreises der Sparkasse Schwaben-Bodensee. In diesem Rahmen fand auch die Vernissage zur 203. Rathausausstellung statt.

Kunsthistorikerin Dr. Sylvia Jäkel stellte die Preisträger vor. Sie überzeugten die Jury durch die Vielschichtigkeit ihrer eingereichten Arbeiten, durch ihre aufwendige Bearbeitung unter Berücksichtigung besonderer Techniken sowie dem Bezug zu gesellschaftskritischen Themen, erklärte sie. Der 21. Kunstpreis der Stadt Neusäß ging an die Künstlerin Jeanette Scheidle aus Stadtbergen für ihre Arbeit „Verspielte Dialoge“. Es handelt sich dabei um ein 2022 entstandenes Unikat in verschiedenen Drucktechniken wie verlorener Farbholzschnitt, Siebdruck und C-Print. „Als Meisterin auf dem Gebiet der Drucktechnik hat sie mit ihrer Arbeit überzeugt, die durch ihre ausgeprägte Vielschichtigkeit, einer besonderen Dichte, dem Zusammenspiel von Form, Farbe sowie Strukturen und einem zeichnerischen Element, das über den Bildrand hinausgeht, besticht“, so Dr. Jäkel. Neben der ausgefeilten künstlerischen Technik überzeugt ihre prämierte Arbeit „Verspielte Dialoge“ durch die sensible inhaltliche Aufarbeitung von Beziehungsstrukturen, hier in Form von „Dialogen“ interpretiert“, so der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner bei der Preisübergabe.

