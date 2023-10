Neusässer Projekt zur Mieterqualifizierung könnte in ganz Europa Schule machen

Geflüchtete haben auf dem Mietmarkt schlechte Chancen. Ein erfolgreiches Schulungskonzept aus Neusäß wird nun sogar im Auftrag der EU wissenschaftlich untersucht.

Wie können sich Geflüchtete mit den hiesigen Gepflogenheiten vertraut machen und ihre Chancen auf dem umkämpften, mit vielen Vorurteilen behafteten Wohnungsmarkt erhöhen? Mit dieser Frage befassen sich die beiden ehrenamtlichen Helfer aus Neusäß, Susanne Kern und Uwe Krüger, seit sechs Jahren. Ihr Konzept zur "Mieterqualifizierung - Fit für die eigene Wohnung" hat seitdem einen regelrechten Siegeszug in ganz Deutschland angetreten, ihr Schulungskonzept wurde inzwischen mehr als 30.000 Mal von Institutionen, Kommunen und sozialen Trägern angefordert und umgesetzt. Dabei geht es um Wissen über Mülltrennung, Lüften, Heizen und andere Gepflogenheiten in einer guten Nachbarschaft. Nun ist das Neusässer Projekt sogar für ein Forschungsprojekt im Auftrag der EU-Kommission ausgewählt worden.

Das Forschungsprojekt MATILDE der EU-Kommission erforscht die Auswirkungen von Migration im ländlichen Raum und hat Best Practice-Projekte für die Integration von Drittstaatsangehörigen aus insgesamt zehn EU-Staaten ausgewählt. Alle drei für Deutschland ausgewählten Projekte stammen hierbei aus Bayern. An der Uni Erlangen wird nun die Neusässer Mieterqualifizierung wissenschaftlich dahin gehend untersucht, ob es auch auf die Verhältnisse in anderen Ländern übertragbar und dort anwendbar sein könnte. "Das ist natürlich spannend für uns, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte", sagt Uwe Krüger. Er stemmt gemeinsam mit Susanne Kern nach wie vor ehrenamtlich neben ihren Hauptberufen das Schulungsprojekt der Mieterqualifizierung und pflegt die Homepage (www.mieterqualifizierung.de).

Die Schulungsunterlagen enthalten viele Bilder, damit die Teilnehmer die Regeln besser verstehen können. Foto: Marcus Merk

Sie halten die Schulungsunterlagen mit Übungsbuch, die sie selbst entwickelt haben, auf dem neuesten Stand und entwickeln sie laufend fort, sind Ansprechpartner für alle Interessierte und verschicken das Material. Damit können dann in ganz Deutschland niederschwellig Kurse für Geflüchtete abgehalten werden, aber auch für andere Menschen, die sich schwertun, mit den Anforderungen eines Mietverhältnisses zurechtzukommen. Die in prekären Verhältnissen leben, Strafentlassene oder Wohnungslose. Am Ende erhalten die Teilnehmer in Zertifikat über ihre bestandene Prüfung.

Viele finden danach tatsächlich eine eigene Wohnung

Das Angebot wird rege angenommen, von Kommunen, Sozialverbänden und anderen sozialen Organisationen. Und es zeigt sich auch ein messbarer Erfolg: "Wir haben zwar keine genauen Zahlen, aber Integrationslotsen haben uns rückgemeldet, dass 60 Prozent ihrer Kursteilnehmer nach und nach eine Wohnung gefunden haben", berichtet Susanne Kern. In einem anderen Kurs mit 20 Teilnehmern mögen es vielleicht nur zwei sein, "aber jeder, der aus der Sammelunterkunft raus kann, ist ein Erfolg", meint sie.

Nächster Schritt wären Übersetzungen in andere Sprachen

Dass das Projekt Vorbildcharakter für die gesamte EU haben könnte, macht die beiden Initiatoren stolz: Immerhin sei es ihres Wissens die einzige Privatinitiative, die für das "Matilde"-Forschungsprojekt ausgewählt worden ist. "Wir sind gespannt, wo die wissenschaftliche Studie den Wert des Konzepts für andere Länder sieht und wie es dann weitergehen könnte", so Susanne Kern. In wenigen Wochen treffen sich die beiden Neusässer mit dem Team der Uni Erlangen, um über die Studie zu sprechen und darüber, wie sie sich einbringen könnten. Das Interessante sei ja, das Hilfsangebot nicht nur auf Deutschland zu beschränken oder gar auf Neusäß, sondern "größer zu denken". Derzeit überlegen Kern und Krüger zum Beispiel, wie man die Schulungsunterlagen in andere Sprachen übersetzen lassen kann. Bisher gibt es sie nur auf Deutsch und Ukrainisch. Orientiert am Bedarf sollte es aber auch Exemplare auf Arabisch, Farsi, Türkisch oder Englisch geben.

