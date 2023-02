Neusässer Schüler sind mit Feuereifer beim Geldsammeln dabei

Schülerinnen und Schüler aus Neusäß sammeln insgesamt rund 5000 Euro. Mit ihrem Einsatz wollen sie Gleichaltrigen in Tansania helfen.

In den vergangenen beiden Jahren musste diese Aktion ausfallen, aber nun konnten in gewohnter Manier rund um den Neusässer Weihnachtsmarkt wieder Schülerinnen und Schüler der Grundschule bei St. Ägidius, der Grundschule Westheim, des Justus-von-Liebig-Gymnasiums sowie die Ausrichter des Weihnachtsmarktfeuers Spenden für einen guten Zweck sammeln. Insgesamt konnte die Summe von 4931 Euro erzielt werden. 3281 Euro davon wurden in der Westheimer Grundschule nun bei einer kleinen Feier mit Kindern aus den beteiligten Schulen an Edmund Reith, den Vorsitzenden des Vereins "Für die Kinder unserer Welt", übergeben.

Die Summe ist für eine Schule in Tansania gedacht. "Hier müssen dringend Klassenzimmer mit Computern bestückt werden", berichtet Reith den Kindern. Die Grundschule Westheim nutzt die Hälfte ihrer Spende noch für eigene Schulprojekte des Fördervereins, ebenso die Grundschule bei St. Ägidius.

Silvia Daßler von der Lokalen Agenda 21, die das traditionelle Weihnachtsmarktfeuer organisiert, freute sich über die rege Teilnahme und bedankte sich für die große Unterstützung: "Die Kinder sind mit Feuereifer dabei und lernen zudem auch viel über die Lernbedingungen der Kinder in anderen Ländern. Sie staunten bei Reiths Vortrag schon, als sie von den oft kilometerlangen Schulwegen zu Fuß und den so unterschiedlichen Ausstattungen der Klassenzimmer hier und dort erfuhren." Wichtig sei, dass sie unmittelbar erfahren, wie mit ihrem Engagement Veränderungen erreicht werden könnten. (AZ)