Neusäß

vor 34 Min.

Wegen hoher Energiepreise sind Neusässer heiß auf Versorgung mit Fernwärme

Für das neue Wohnviertel am Beethovenpark in Neusäß gibt es bereits Fernwärme zum Nutzen.

Plus Steigende Öl- und Gaspreise und drohende Knappheiten erhöhen die Nachfrage nach Fernwärme. Die Stadtwerke Augsburg wollen das Netz weiter ausbauen.

Von Regine Kahl

Der Blick auf die hohen Energiekosten für Wohnung und Haus löst alles andere als Freude aus. Viele fragen sich, was es für Alternativen zu Öl und Gas geben könnte. Die steigenden Kosten erhöhen die Nachfrage nach Fernwärme. Die Versorgung ist sehr beliebt, denn die Haushalte brauchen keine Heizanlage und keinen Schornstein mehr, es entstehen keine Abgase. Sowohl im Rathaus von Neusäß als auch bei den Stadtwerken Augsburg (SWA) erkundigen sich viele Bauträger und Hausbesitzer nach den Möglichkeiten eines Anschlusses ans Fernwärmenetz. Die gibt es im Stadtgebiet von Neusäß bisher erst in wenigen Gebieten, doch das soll sich in den nächsten Jahren ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen