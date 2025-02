Neusässer spenden großzügig für Kartei der Not

Die Spendenbereitschaft nach dem letztjährigen Hochwasser war beachtlich. 5197,16 Euro spendeten Neusässer Bürgerinnen und Bürger spontan für betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nun konnte die Gesamtsumme im Rathaus an die Stiftung Kartei der Not übergeben werden. Sie verwaltet das Geld treuhänderisch und unterstützt Menschen in einer Notlage. Bürgermeister Richard Greiner freut sich über die Hilfsbereitschaft der Neusässer: „Dies ist ein gutes Zeichen, dass wir als Stadtgesellschaft eng zusammenstehen und helfen, wenn Hilfe gefragt ist.“ Oliver Jaschek, Geschäftsführer der Stiftung Kartei der Not, nahm die Spende dankbar entgegen: „Innerhalb der städtischen Spenden zählt sie durchaus zu den höheren Summen“. Damit könne nun tatkräftig unterstützt werden – nach dem Motto „Neusässer Bürger für Neusässer Bürger“.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.