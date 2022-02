Neusässer Stadträten gehen einige Bauvorhaben zu weit

Plus In Neusäß wird gebaut und gebaut: Doch nicht alle Vorhaben gefallen den Mitgliedern im Bauausschuss. Bedenken gibt es vor allem gegen eine zu massive Bebauung.

Der Bauausschuss Neusäß lehnte mehrere Bauanträge ab, da den Stadträtinnen und Stadträten die Gestaltung der Wohnhäuser und die Ausnutzung der Grundstücke als zu massiv erschienen.