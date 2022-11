Neusäß

17:10 Uhr

Neusässer Stadträtin tritt aus der AfD aus: "Rechtsstaatswidrige Missstände"

Dieses Bild gehört der Vergangenheit an: Noch im Jahr 2021 war Margit Kießling als Vorsitzende der AfD Neusäß und Umgebung bestätigt worden. Mit im Bild ist der neue Vorsitzende Philipp Walter (rechts) und weitere Mitglieder. Kießling ist jetzt aus der AfD ausgetreten.

Plus Die Juristin Margit Kießling war lange Zeit das Sprachrohr der AfD in Neusäß. Jetzt kehrt die Juristin der Partei den Rücken. Das sorgt für Missstimmung bei ihren Parteikollegen.

Von Regine Kahl

Es ist nur ein einziger Satz, der es aber in sich hat. Die Neusässer Stadträtin Margit Kießling erklärt ihren Austritt aus der AfD so: "Aufgrund rechtsstaatswidriger Missstände, mit denen ich in der Alternative für Deutschland (AfD) konfrontiert wurde, bin ich aus der AfD ausgetreten." Kießling teilt mit, künftig als parteilose Stadträtin weitermachen zu wollen. Dieses Vorhaben stößt im Neusässer AfD-Ortsverband auf Kritik.

