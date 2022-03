Neusäß

15:18 Uhr

Neusässer Städtepartnerschaften: Jetzt werden Jubiläen gefeiert

So sieht es aus, wenn die Neusässer auf dem Stadtfest von Markkleeberg an ihrem Stand stehen. Genauso soll auch in diesem Jahr wieder das 30-jährige Bestehen der Verbindung gefeiert werden.

Plus Zwischen elf und 30 Jahren bestehen die Kontakte der Stadt Neusäß in europäische Länder. Das soll gefeiert werden. Es gibt auch eine schlechte Nachricht.

Von Jana Tallevi

Jubiläen kann man auch dann feiern, wenn es gar keine sind. Zumindest dann, wenn das eigentliche Jubiläum durch Corona ins Wasser gefallen ist. Und deshalb stehen in Neusäß in diesem Jahr gleich vier Jubiläen mit allen Partnerstädten an, auch wenn es nur eine wirklich runde Zahl zu feiern gibt: Die Partnerschaft mit Markkleeberg in Sachsen besteht seit 30 Jahren. In einem Fall wird ein Fest aber auch gleichzeitig ein Abschied sein, denn eine Partnerschaft wurde aufgekündigt.

