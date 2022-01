Neusässer Straßennamen: Wer war Hermann Utech?

Plus Woher kommen die Namen der größeren Straßen in Neusäß? Heute geht es um die Hermann-Utech-Straße und ein Gasthaus, das noch heute existiert.

Die Hermann-Utech-Straße zweigt gegenüber dem Seniorenpark Neusäß von der Georg-Odemer-Straße ab und führt zum Sportgelände des TSV Neusäß. Doch wer war eigentlich Herr Utech? Selbst eine Nachforschung im Internet hilft nicht weiter. Die Lösung steht aber im Buch "Neusäß, ein Ort im Wandel der Zeit" und sie liegt ganz nah.