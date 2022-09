Neusässer Volksfest startet: Zehn Tage feiern, schlemmen und bummeln

In Neusäß startet mit dem Neusässer Volksfest wieder ein Event, das viele vermisst haben. Ein kostenloser Service erleichtert wieder die Hin- und Heimfahrt.

Nach zwei Jahren Corona-Pause heißt es wenige Tage nach dem Augsburger Plärrer auch auf dem Neusässer Volksfest wieder: "Die Krüge hoch!" Vom 16. bis 25. September können Besucherinnen und Besucher mit Fahrgeschäften, Spielbuden und einem abwechslungsreichen Programm im Festzelt eine "Gaudi" haben.

Auftakt zum Neusässer Volksfest mit dem traditionellen Festumzug

Eingeleitet wird der zehntägige Rummel mit dem traditionellen Festumzug, der am Freitag, 16. September, am Maibaum in der Remboldstraße um 17.30 Uhr startet. Über die Landrat-Dr.-Frey-, Ortlieb- und Daimlerstraße zieht die Festgemeinde ins Bierzelt von Familie Binswanger/Kempter auf dem Volksfestplatz ein. Aufgrund des Festumzugs kommt es zwischen 17 und 18 Uhr zu kurzzeitigen Straßensperrungen. Bürgermeister Richard Greiner wird das 45. Neusässer Volksfest mit dem Bieranstich um circa 18 Uhr eröffnen, bevor das Programm im Zelt beginnt.

Mit dem traditionellen Festumzug am Freitag, 16. September, wird das zehntägige Neusässer Volksfest eingeleitet. Foto: Michaela Axtner (Archivbild)

Wie in den Corona-Vorjahren bietet das Volksfest ein abwechslungsreiches Angebot an Volksfestbuden, Fahrgeschäften und Höhepunkten im und ums Festzelt. Diejenigen, die es nicht sofort ins Zelt zieht, können sich beim Pfeil- und Dosenwerfen, am Schießwagen, beim Autoscooter oder an der Schiffsschaukel vergnügen. Ganz nach Volksfestmanier ist natürlich auch für die Kulinarik gesorgt. Neben den herzhaften Speisen und kühlen Getränken im Festzelt sind auf dem Festgelände von Fisch bis Zuckerwatte die unterschiedlichsten Leckereien zu finden.

Nach dem Essen folgt das Vergnügen. Auch dieses Jahr gibt es wieder spezielle Aktionen für Jung und Alt: Am Donnerstag, 22. September, findet ab 13.30 Uhr der Seniorennachmittag mit der Stadtkapelle Neusäß statt. Am Mittwoch, 21. September, beginnt ab 14 Uhr der Kindernachmittag mit verbilligten Preisen, Kinderschminken und Unterhaltung von "Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme". Am Samstag, 17. September, gewähren die acht Neusässer Feuerwehren ab 15 Uhr mit einer Großübung beim Steinmetzbetrieb Faßnacht spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr.

Die Schiffsschaukel verspricht neben dem Autoscooter und dem "Super-Hopser" jede Menge Spaß auf dem Neusässer Volksfest. Foto: Andrea Faber (Archivbild)

Natürlich ist auch für alle Feierwütigen der Spaß garantiert. Bis in die Nacht hinein laden Party-Bands wie Dolce Vita, Musikuss und Störzelbacher zum Singen, Schunkeln und Feiern ein. Feiern wird mit Sicherheit auch der Gewinner des Schafkopfturniers, das am Montag, 19. September, um 18.30 Uhr stattfindet. 1000 Euro winken dem Sieger oder der Siegerin. Bei einem Einsatz von 25 Euro und einem glücklichen Händchen kann sich das auf jeden Fall lohnen.

Sicher kostenlos und dafür zum Staunen ist einer der Höhepunkte des Volksfestes am Samstag, 17. September. Gegen 22 Uhr lässt das Brillant-Feuerwerk den Neusässer Nachthimmel erstrahlen, bevor einige ihren Heimweg antreten müssen.

Ein Festbus erleichtert die Hin- und Heimfahrt zum Neuässer Volksfest

Das ein oder andere Bier darf im Festzelt natürlich nicht fehlen. Doch ist auch allseits bekannt: Die Fahrtüchtigkeit schwindet mit jedem Schluck. Oft stellt sich nach der Feierlichkeit und einem Blick in den Geldbeutel die Frage: Wie kommen wir nach Hause? An den Wochenenden und zum Seniorennachmittag bietet das Neusässer Volksfest einen kostenlosen Festbus.

Am Freitag und Samstag fährt der Shuttlebus um 18.10 Uhr von Schlipsheim über Hainhofen, Westheim, Hammel, Ottmarshausen, Steppach und Täfertingen zum Festzelt. Zwischen 18.00 Uhr und 23.25 Uhr werden Rückfahrten in die genannten Ortsteile angeboten. Zusätzlich dazu besteht die Möglichkeit, den Bus zum Seniorennachmittag am Donnerstag, 22. September, zu nutzen. Um 13.35 Uhr startet der Shuttlebus in Vogelsang und fährt Haltestellen in Schlipsheim, Hainhofen, Westheim und Neusäß an. Rückfahrten vom Festplatz gibt es an diesem Tag zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr.

Genauere Informationen zu Fahrtzeiten und Haltestellen finden Sie auf der Website der Stadt Neusäß.