Neusässerin Johanna Ksienzyk freut sich seit 100 Jahren des Lebens

Die Neusässerin Johanna Ksienzyk, die seit dem Jahr 2000 in der Seniorenwohnanlage in der Marienbader Straße lebt, konnte kürzlich ihren 100. Geburtstag feiern.

Einen besonderen Geburtstag feierte Johanna Ksienzyk in Neusäß: Die rüstige Seniorin wurde vor Kurzem 100 Jahre alt. Bürgermeister Richard Greiner kam mit einem Geschenkkorb zur persönlichen Gratulation vorbei. Nach einem gemütlichen Plausch im Beisein von Christine Haberzettl, der leitenden Betreuungsfachkraft der Wohnanlage in der Marienbader Straße, sowie vieler Hausnachbarinnen und –nachbarn zeigte Johanna Ksienzyk ihm auch ihren Lieblingsplatz, den Übergang zum Stadtpark, der von ihrem Fenster aus einsehbar ist.

Zur Feier des Tages eine Stadtrundfahrt im Cabriobus durch Neusäß

Erzählt hatte die Jubilarin zuvor von der Geburtstagsüberraschung, die die Betreuerinnen und Betreuer der Seniorenwohnanlage für sie organisiert hatten: Mit einem Cabriobus gab es eine gesellige Stadtrundfahrt gemeinsam mit anderen Mitbewohnerinnen und -bewohnern quer durch Neusäß.

Bis heute tätigt die 100-Jährige ihre Einkäufe in der Regel selbst. Unterwegs ist sie zwar mit dem Rollator, aber durchaus auch auf längeren Strecken. So hofft sie, noch lange vital und fit in ihrem Lebensumfeld bleiben zu können. "Ich lebe gern hier und finde alle Menschen in Neusäß sehr hilfsbereit und aufgeschlossen", strahlt Johanna Ksienzyk voller Lebensfreude. (AZ)

