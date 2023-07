Noch ein Glasfaser-Angebot für die Stadtteile von Neusäß

Mehrere Unternehmen bewerben gerade schnelles Internet in der Stadt. Nun hat eine regionale Firma im Verwaltungsausschuss ihren Vorschlag dargelegt.

Glasfaser für alle Haushalte in Neusäß, das möchte in den kommenden Jahren der lokale Anbieter LEW Tel-Net möglich machen. Seine Pläne für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau, also ohne staatliche Fördergelder, hat Geschäftsführer Sebastian Haggenmüller jetzt im zuständigen Verwaltungsausschuss der Stadt vorgestellt. Das Unternehmen möchte keine Zeit verlieren: Bereits ab Oktober 2023 soll die erste Vermarktungswelle in den Stadtteilen Steppach, Vogelsang, Schlipsheim, Hainhofen und Westheim ausgerollt werden. Im Frühjahr 2024 folgen dann Alt-Neusäß sowie Täfertingen, Hammel und Ottmarshausen. Für jeden Neusässer Haushalt in einem der sogenannten Cluster soll dann ein kostenloser Glasfaseranschluss bis ins Haus möglich sein.

Dafür muss allerdings beim bisherigen Telefon- und Internetanbieter der Vertrag gekündigt und für eine Laufzeit von 24 Monaten bei LEW Tel-Net abgeschlossen werden. Und umgesetzt wird das Vorhaben, das in seinem Gesamtumfang das größte in der Geschichte des Unternehmens werden könnte, nur dann, wenn in jedem Cluster, die in etwa den einzelnen Stadtteilen entsprechen, jeweils 35 Prozent der Haushalte mitmachen. Ist diese Zahl erreicht, soll bereits ab 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden, Zug um Zug könnten die Haushalte dann ans Glasfasernetz angeschlossen werden, die Ersten ab 2026. Im Jahr danach soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein.

Zwei Glasfaserleitungen im Boden sollen vermieden werden

Was Bürgermeister Richard Greiner an dem Angebot besonders gefällt: LEW Tel-Net möchte sich mit dem Mitbewerber Deutsche Telekom absprechen, sodass in Neusäß keine Doppelstrukturen geschaffen werden. „Das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit“, so Greiner. Tatsächlich gibt es Kommunen, in denen die einzelnen Unternehmen nacheinander eigene Glasfasernetze verlegen und dafür jeweils Gehwege wieder aufreißen. Wer sich im Zeitraum der Bewerbung für den Glasfaseranschluss entscheidet, bekommt das Kabel kostenlos ins Haus gelegt, danach kostet der Anschluss rund 2500 Euro. Greiner bot an, dass LEW Tel-Net ihr Angebot auf den jeweiligen Bürgerversammlungen vorstellen kann.

