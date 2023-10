Eltern verunsichert: Was geschah auf dem Wasserspielplatz in Hammel?

An dem Spielplatz am Weldenbahnradweg soll ein Mädchen von einem Unbekannten angegriffen worden sein. Die Polizei ermittelt. Was bislang bekannt ist.

Zwei Kinder haben den riesigen Spielplatz am Weldenbahnradweg am frühen Nachmittag für sich allein. Dabei wäre der ungewöhnlich warme und sonnige Herbsttag eigentlich perfekt fürs Spielen auf dem beliebten Platz in Hammel bei Neusäß. Als die Eltern der beiden spielenden Kinder davon erfahren, was hier vor gut einer Woche geschehen sein soll, sagt die Mutter: „Kein Wunder, dass hier nichts los ist. Das ist ja schrecklich.“ Die Polizei geht davon aus, dass ein Mann im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zwei Mädchen auf dem Wasserspielplatz Hammel belästigt haben soll. Eines der Mädchen soll er angegriffen haben. Ermittelt wird wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

Vorfall auf Spielplatz in Hammel: Polizei sucht nach Täter

Bislang ist der Unbekannte auf freiem Fuß. Die Polizei geht davon aus, dass sich der junge Mann am Sonntag, 1. Oktober, gegen 16 Uhr im Bereich des Spielplatzes aufhielt. Was dann geschah, wird momentan ermittelt. Als die Mädchen das Areal in westliche Richtung allein verließen und sich auf dem angrenzenden Feld befanden, trat der Unbekannte an die beiden Kinder heran, teilt die Polizei mit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gibt es offenbar nicht. „Die Eltern waren auf dem Spielplatz, hatten aber zum Zeitpunkt der Tat keinen Sichtkontakt zu den Kindern“, teilt Polizeisprecherin Marion Liebhardt mit. Nach dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff wandten sich die Kinder an ihre Eltern, welche die Polizei riefen. Genauer auf die im Raum stehenden Vorwürfe gegen den Unbekannten möchten die Ermittler momentan wegen der Persönlichkeitsrechte des Kindes und „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht eingehen.

Seit dem Vorfall sei auf dem Spielplatz zwischen den Neusäßer Ortsteilen Hammel und Ottmarshausen ein Gefühl von Unsicherheit zu spüren, berichten Anwohnende. Drei junge Frauen gehen ein wenig entfernt vom Spielplatz mit zwei schwarzen Hunden und einem Baby spazieren. „Ich habe gerade meinen Freundinnen von dem Vorfall erzählt“, sagte eine der drei Frauen: „Es ist unfassbar.“ Sätze wie dieser fallen an diesem sonnigen Nachmittag immer wieder.

„Wenn man so etwas hört, kann man nicht mehr atmen“

Auf einer Bank am Rand des Spielplatzes sitzt Özen Sebahat. Sie ist eine der Mütter, die sich nun Sorgen macht. „Wenn man so etwas hört, kann man nicht mehr atmen“, sagt sie sichtlich gerührt. Die 78-jährige Charlotte Oberstaller stimmt ihr zu. Sie erzählt von einem Besuch mit ihren Enkelkindern im Zoo vor einiger Zeit. Für einen kurzen Moment lang hatte sie eines der Kinder damals aus den Augen verloren. Das Mädchen hatte sich versteckt. „Das war schrecklich“, sagt Oberstaller. Dann greift sie zu ihrem Handy und zeigt einen Kettenbrief, der bei WhatsApp momentan die Runde macht. Darin steht, dass ein Kind auf einem Schulhof in Kriegshaber vor wenigen Tagen von einem fremden Mann angesprochen worden sei. „Leider gibt es das immer wieder“, sagt die 78-Jährige schockiert.

Eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Polizei bestätigt, dass im Augsburger Stadtteil Kriegshaber am vergangenen Dienstag tatsächlich ein „verdächtiges Ansprechen von Kindern in der Sommestraße“ gemeldet wurde. Die Polizei nehme derartige Mitteilungen generell sehr ernst und ergreife umgehend alle notwendigen Maßnahmen. So sei die Polizei in diesem Bereich nun verstärkt präsent. Das gilt auch für den Spielplatz in Hammel. Von Kettenbriefen in den sozialen Netzwerken rät die Polizei verunsicherten Eltern aber ab. „Wir bitten die Bevölkerung, sich bei Fragen oder Verunsicherung direkt an die Polizei zu wenden“, teilt Polizeisprecherin Marion Liebhardt mit. Sie ergänzt: „Öffentlich geäußerte Vermutungen über Kettenbriefe oder Messenger Dienste tragen zur Verunsicherung bei.“ Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollen sich Bürgerinnen und Bürger direkt an den polizeilichen Notruf 110 wenden.

So beschreibt die Polizei den mutmaßlichen Täter

Im Falle des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs an dem Spielplatz in Ottmarshausen sucht die Polizei aktuell auch mittels eines Flugblatts nach dem bislang unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei bittet alle Personen, die sich am Sonntag, 1. Oktober, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr am Wasserspielplatz bei Ottmarshausen aufgehalten haben, sich schnellstmöglich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. Der Gesuchte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: helle Haut, kurze dunkle Haare, Oberlippenbart, Raucher. Der junge Mann trug vermutlich eine schwarze Bascecap, die er verkehrt herum auf dem Kopf trug. Außerdem soll er ein schwarzes Oberteil mit weißen Applikationen getragen haben.