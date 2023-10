Mädchen in Ottmarshausen sexuell belästigt: neue Hinweise auf den Täter

Auf dem Wasserspielplatz in Ottmarshausen wurden zwei Mädchen von einem Unbekannten angegriffen. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse. Weiterhin werden Zeugen gesucht.

Vor etwa einer Woche kam es auf dem Wasserspielplatz in Ottmarshausen laut Polizei zu einem sexuellen Angriff. Demnach spielten dort zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren, als ein bislang unbekannter Mann an die beiden Kinder herantrat. Er führte dabei an einem Mädchen sexuelle Handlungen durch und entfernte sich anschließend wieder, berichtet die Polizei. Weiterhin werden Zeugen gesucht.

So wird der Täter von der Polizei beschrieben

Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte erwachsen ist. Inzwischen suchen die Beamten nach einem Mann, der vermutlich zwischen 15 und 21 Jahre alt ist. Er wird wie folgt beschrieben: Helle Haut, kurze dunkle Haare, Oberlippenbart, Raucher; bekleidet mit einer schwarzen Basecap, deren Schild nach hinten herum getragen wurde, und einem schwarzen Oberteil mit weißen Applikationen.

Die Kriminalpolizei bittet alle Personen, die sich am 1. Oktober (Sonntag) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr am Wasserspielplatz in Neusäß/Hammel aufgehalten haben, sich schnellstmöglich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. In diesem Zusammenhang werden auch Flugblätter an Anwohner sowie im näheren Umkreis des Wasserspielplatzes verteilt. (kinp, AZ)

Lesen Sie dazu auch