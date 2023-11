Pannen-Lkw auf der A8: Eine Spur in Richtung München gesperrt

Auf der A8 in Fahrtrichtung München ist derzeit die rechte Spur gesperrt. Grund dafür ist ein Pannen-Lkw, der repariert werden muss.

Ein geplatzter Lkw-Reifen ist die Ursache für Verkehrsbehinderungen auf der A8 bei Neusäß am frühen Dienstagabend. Nach Angaben der Polizei ist derzeit die rechte Spur in Fahrtrichtung München an der betroffenen Stelle gesperrt. Die Aufräumarbeiten seien bereits abgeschlossen, nun müsse der Lkw jedoch repariert werden. Dafür bleibt die Autobahn an der Stelle voraussichtlich noch ein bis zwei Stunden lang teilweise gesperrt. (AZ)