Neusäß

vor 33 Min.

Passt ein Pflegeheim auf den ehemaligen Güterbahnhof bei Neusäß?

Plus Was passiert mit dem Gelände am alten Güterbahnhof zwischen Neusäß und Westheim? Ein Investor hat einen Vorschlag. Doch der kommt nicht gut an.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Eine Anlage mit Dutzenden Wohnungen für Studierende und Pflegepersonal, dazu die Möglichkeit für betreutes Wohnen und ein Pflegeheim mit Plätzen auch zur Versorgung von Demenzkranken – könnte so die Zukunft des Areals des ehemaligen Güterbahnhofs an der Von-Langenmantel-Straße zwischen Neusäß und Westheim aussehen? Ein Investor zumindest ist jetzt auf die Stadt Neusäß mit diesem Vorschlag zugekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen