Pedelec-Fahrer muss nach Sturz ins Klinikum

55-Jähriger stürzt auf dem Weg von Neusäß nach Altenmünster.

Ein 55-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Ortsverbindungsstraße Neusäß-Hirblingen. Nachdem er an der Abzweigung nach Täfertingen eine Unterführung durchquert hatte, bog er nach rechts auf den Radweg in Richtung Hirblingen ab. Dabei stürzte der 55-Jährige. Er musste mit Verdacht auf Beckenfraktur in die Uniklinik. (AZ)