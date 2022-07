Neusäß

06:30 Uhr

Planung für einen weiteren Blickfang im Neusässer Zentrum ist fertig

Für den Bereich an der Hauptstraße mit Eiscafé Tutti frutti und VR-Bank gibt es demnächst einen neuen Bebauungsplan.

Plus Das Ortsbild im Zentrum von Neusäß hat sich mit dem Stadthaus stark verändert. Auch für das Haus mit Eiscafé und Bankfiliale gegenüber ist die Planung nun fast abgeschlossen.

Von Angela David

Um die künftige moderne Gestaltung der Gebäude im Kern von Neusäß nördlich der Hauptstraße zu steuern, arbeitet die Stadt seit zwei Jahren an einem Bebauungsplan "Ägidius-Park". Er umfasst das Gebiet im Bereich des Ägidius-Parks zwischen Remboldstraße und Bürgermeister-Kaifer-Straße, also die zentrale Einfallskreuzung in Neusäß.

