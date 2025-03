Polizei ermittelt nach Einbruch in Neusäß

Mindestens 10.000 Euro Sachschaden sind nach einem Einbruch in Neusäß zu verzeichnen, berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch bereits am Freitag in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 23 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Wormser Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten der oder die Täter mehrere Gegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis