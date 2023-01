Polizei ermittelt nach mehreren Unfallfluchten in Neusäß

In Neusäß kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Fällen von Unfallflucht, berichtet die Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Zwei Fälle von Unfallflucht spielten sich in den vergangenen Tagen in Neusäß ab, berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen das geparkte Auto eines 79-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr in der Daimlerstraße. Dort wurde der Ford S-Max des 79-Jährigen beschädigt. Er stellte nach einer Einkaufstour einen etwa einen Meter langen Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Den Schaden in diesem Fall schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Titania-Schwimmbads. Dort stellte ein 52-Jähriger zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr seinen grünen Opel Zafira ab. Als er aus dem Schwimmbad kam, stellte er einen Streifschaden am Fahrzeugheck fest. Offenbar wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift, berichtet die Polizei. Der Sachschaden in diesem Fall: rund 200 Euro.

Die Polizei Gersthofen bittet nun Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Fälle machen könne, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)